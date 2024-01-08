В Раде подсчитали, на сколько Украине хватит денег без помощи ЕС и США

Украина обязательно получит финансовую помощь от международных партнеров. Но нужно пройти январь и февраль за счет собственных ресурсов.

"Чтобы пройти январь-февраль, у нас есть необходимый ресурс, который мы наработали в прошлом году", - сказал он.

По его словам, на едином казначейском счете есть хороший запас, чтобы с учетом наших внутренних доходов пройти январь. "Итак, за январь и даже за февраль я не волнуюсь", - сообщил Гетманцев.

В то же время, деньги от внешней помощи будут в лучшем случае в марте или, возможно, даже в апреле.

Как отметил Гетманцев, Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года.

"МВФ, Всемирный банк, правительства разных стран, Еврокомиссия - это все части инфраструктуры этого механизма. И если пробуксовывает какой-то из этих элементов по любым причинам, по политическим или еще каким-либо, на помощь приходит какой-то другой. Пример - это Япония. Они нам обещали в 2024 году 4 млрд долларов, но два перенесли на 2023 год, и мы их получили в декабре. Это для того, чтобы у нас не было кассовых разрывов", - сказал он.

Гетманцев уверен, что деньги от партнеров Украина в любом случае получит, но нам нужно пройти эти два месяца. "И для того чтобы их пройти, партнеры нам дают подушку за счет других источников. Это нормально", - добавил он.

Помощь Украине

Напомним, в декабре возникли сложности с одобрением пакета помощи Украине на 60 млрд долларов в Конгрессе США, а также пакета Евросоюза на 2024-2027 годы на 50 млрд. евро. Сенат планирует рассмотреть пакет помощи Украине в январе. ЕС вернется к вопросу помощи в феврале после того, как пакет заблокировала Венгрия.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что в декабре реализовались риски ритмичности поступлений помощи Украины. "Ритмичность - да, возможна подвешена сейчас, но мы не готовы утверждать, что подвешена достаточность, что подвешены ожидания относительно объемов финансовой помощи", - отметил Пышный.

В то же время НБУ ожидает возобновления ритмичности внешнего финансирования в ближайшее время. Фундаментом для этого, в частности, является успешное завершение второго пересмотра программы МВФ Механизм расширенного финансирования (EFF) для Украины и соответствующие заверения международных партнеров, что является неотъемлемой частью программы.