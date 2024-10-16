В Раде спрогнозировали, когда ожидать фидбек от НАТО и ЕС по плану победы Украины

Она напомнила, что завтра, 17 октября, все страны Евросоюза услышат детали плана победы Украины, поскольку его на саммите ЕС презентует президент Украины Владимир Зеленский. До этого план уже обсуждался с ключевыми странами, которые входят в НАТО и являются самыми большими поставщиками оружия для украинских защитников.

"Безусловно, мы хотели бы, чтобы это изучение (плана победы - ред.) происходило быстрее, потому что от этого зависит жизнь солдат на поле боя и гражданских, живущих в Украине. Но все-таки формулировка в единственном документе, на который нужно отреагировать каким-то образом, - это хороший ход, потому что этого не избежать. То есть вы за то, чтобы демократия победила, а автократы…" - добавила Кравчук.

Нардеп отметила, что сейчас Северная Корея отправляет своих солдат в РФ, подписываются договоры о сотрудничестве между авторитарными странами, и на это должен быть совместный ответ демократических государств. Предстоящая встреча в формате "Рамштайн" должна была бы стать таким ответом.

По словам Кравчук, она надеется, что "Рамштайн" произойдет до конца года и страны Запада дадут свой ответ.

"В случае ЕС ответ может быть немного быстрее. В каком формате? Согласованы 35 миллиардов евро, которые будут потом выплачены в качестве кредита с процентов на доходы на замороженные российские активы", - рассказала Кравчук.

Она обратила внимание, что средства, которые Украина получит в рамках такой инициативы, можно будет использовать на оружие. Поскольку до этого финпомощь от Запада Киев не мог использовать на закупку оружия.

И глава украинского государства уже неоднократно заявлял о необходимости инвестиций и финансирования собственного ОПК. Поэтому, как отметила Кравчук, часть средств с кредита ЕС обязательно направят на закупку украинского оружия.