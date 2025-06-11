В Раде рассказали о новой архитектуре жилищной политики в условиях евроинтеграции

Для получения 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility Украина должна обязана выполнить ряд жилищных индикаторов. Их цель - создать условия для решения жилищного вопроса граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк.

Так, речь идет как о компенсациях за уничтоженное жилье, так и о запуске ряда механизмов для улучшения жилищных условий тех, кто в этом нуждается. Для выполнения этих индикаторов в программе прописаны конкретные сроки выполнения - ближайшие два года.

По ее словам, в программе Ukraine Facility зафиксировано четыре индикатора выполнения, которые касаются жилищной политики. Речь идет о принятии нового жилищного законодательства, а также обеспечении жильем уязвимых слоев населения. Первый пункт - принятие рамочного законопроекта "Об основных принципах жилищной политики", который дает старт реформе жилищной сферы.

Речь идет, пояснила Шуляк, о законопроекте №12377, который прошел серию публичных консультаций и был доработан с учетом предложений, полученных от всех стейкхолдеров будущей жилищной реформы, а также был рекомендован ее Комитетом для голосования в первом чтении. Уже несколько недель подряд ожидается его рассмотрение в Верховной Раде, при том, что для вступления в силу его как Закона Украины у Ukraine Facility стоит четкий дедлайн - не позднее 4 квартала текущего года.

"Реформирование жилищной сферы означает отмену Жилищного кодекса 1983 года и имеет целью решить проблему многолетних очередей на получение жилья от государства. Среди основных принципов закона - внедрение механизмов по обеспечению жильем тех, кто не может приобрести его сам, и отказ от практики приватизации жилья, полученного от государства, в частности служебного. Вместо этого предлагается привлекать современные европейские механизмы, в частности, создание фонда социального жилья", - пояснила Председатель Комитета градостроительства.

Она добавила, что запуск и функционирование фонда социального жилья, который позволит запустить в Украине новый для нее тип аренды - социальной, будет регулировать отдельное законодательство, которое нужно создать и принять.

"Это будет Закон "О жилищном фонде социального назначения". Для его вступления в силу в Ukraine Facility также установлен конкретный дедлайн - 4 квартал 2026 года, поэтому мы видим, что жилищная реформа и как следствие появление реальных возможностей решения жилищного вопроса - не то, что Украина реализует когда-то, а реальный шаг, который Украина обязана выполнить, поскольку от этого зависит финансовая помощь на ее восстановление", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, законопроект о жилищном фонде социального назначения будет сосредотачиваться на следующих ключевых сферах:

Создание институциональной основы для обеспечения достаточного предложения проектов социального жилья;

Создание прозрачной системы мониторинга потребностей граждан для обеспечения оперативного реагирования на местном уровне;

Создание прозрачной основы для мониторинга со стороны общественности, гражданского общества и международного сообщества;

Совершенствование способности институциональной базы для обеспечения достаточного предложения проектов социального жилья;

Совершенствование правил создания и функционирования социального жилья, в том числе обеспечение соблюдения энергоэффективности, безопасности и других стандартов.

По словам нардепа, Ukraine Facility содержит четкие индикаторы выполнения и по другим инструментам решения жилищного вопроса украинцев. В частности, по компенсации за разрушенное или поврежденное жилье по программе еВідновлення, а также по обеспечению жильем уязвимых слоев населения.

Так, до конца 4 квартала 2027 года из государственного бюджета на 2026 и 2027 годы должно быть выделено не менее 600 млн евро на компенсацию по программе еВідновлення. В то же время, к этому же времени из госбюджета на 2024, 2025, 2026, 2027 годы правительство должно выделить не менее 450 млн евро на обеспечение жильем:

Лиц с инвалидностью I-II группы, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;

Членов семей погибших (умерших) защитников;

Внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также членов их семей.

"Мы видим, что не менее 43 млрд гривен государство обязано выделить на обеспечение жилищных потребностей украинцев. Как тех, кто потерял жилье в результате российской агрессии, так и на жилье для ее защитников", - отметила она.

Однако, по ее словам, именно жилищная реформа, которую Украина обязана реализовать по условиям Ukraine Facility, имеет целью решить жилищный вопрос всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

"Механизмы, которые для этого будут использоваться, уже показали свою многолетнюю эффективность в странах ЕС. Поэтому сейчас наша задача - принять базовое законодательство для этого, которое будет первым шагом для ее запуска", - резюмировала Елена Шуляк.