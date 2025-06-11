У Раді розповіли про нову архітектуру житлової політики в умовах євроінтеграції

Для отримання 50 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility Україна має зобовʼязана виконати низку житлових індикаторів. Їх мета - створити умови для вирішення житлового питання громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олени Шуляк.

Так, йдеться як про компенсації за знищене житло, так і про запуск ряду механізмів для поліпшення житлових умов тих, хто цього потребує. Для виконання цих індикаторів у програмі прописані конкретні строки виконання - найближчі два роки.

За її словами, у програмі Ukraine Facility зафіксовано чотири індикатори виконання, які стосуються житлової політики. Йдеться про ухвалення нового житлового законодавства, а також забезпечення житлом вразливих верств населення. Перший пункт - ухвалення рамкового законопроєкту “Про основні засади житлової політики”, який дає старт реформі житлової сфери.

Йдеться, пояснила Шуляк, про законопроєкт №12377, який пройшов серію публічних консультацій і був доопрацьований з урахуванням пропозицій, отриманих від всіх стейкхолдерів майбутньої житлової реформи, а також був рекомендований її Комітетом для голосування у першому читанні. Вже кілька тижнів поспіль очікується його розгляд у Верховній Раді, при тому, що для набрання чинності його як Закону України у Ukraine Facility стоїть чіткий дедлайн - не пізніше 4 кварталу поточного року.

"Реформування житлової сфери означає скасування житлового кодексу 1983 року і має на меті розв’язати проблему багаторічних черг на отримання житла від держави. Серед основних принципів закону – впровадження механізмів щодо забезпечення житлом тих, хто не може придбати його сам, та відмова від практики приватизації житла, отриманого від держави, зокрема службового. Натомість пропонується залучати сучасні європейські механізми, зокрема, створення фонду соціального житла", - пояснила Голова Комітету містобудування.

Вона додала, що запуск і функціонування фонду соціального житла, який дозволить запустити в Україні новий для неї тип оренди - соціальної, регулюватиме окреме законодавство, яке потрібно створити і ухвалити.

"Це буде Закон "Про житловий фонд соціального призначення". Для його набрання чинності у Ukraine Facility також встановлений конкретний дедлайн - 4 квартал 2026 року, тож ми бачимо, що житлова реформа і як наслідок поява реальних можливостей вирішення житлового питання - не щось, що Україна реалізує колись, а реальний крок, який Україна зобовʼязання виконати, оскільки від цього залежить фінансова допомога на її відновлення”, - підкреслила Шуляк.

За її словами, законопроєкт про житловий фонд соціального призначення буде зосереджуватись на наступних ключових сферах:

Створенні інституційної основи для забезпечення достатньої пропозиції проєктів соціального житла;

Створення прозорої системи моніторингу потреб громадян для забезпечення оперативного реагування на місцевому рівні;

Створення прозорої основи для моніторингу з боку громадськості, громадянського суспільства та міжнародної спільноти;

Удосконалення спроможності інституційної бази для забезпечення достатньої пропозиції проєктів соціального житла;

Удосконалення правил створення та функціонування соціального житла, у тому числі забезпечення дотримання енергоефективності, безпеки та інших стандартів.

За словами нардепки, Ukraine Facility містить чіткі індикатори виконання і щодо інших інструментів вирішення житлового питання українців. Зокрема, щодо компенсації за зруйноване або пошкоджене житло за програмою єВідновлення, а також щодо забезпечення житлом вразливих верств населення.

Так, до кінця 4 кварталу 2027 року з державного бюджету на 2026 та 2027 роки має бути виділено щонайменше 600 млн євро на компенсацію за програмою єВідновлення. Водночас, до цього ж часу з держбюджету на 2024, 2025, 2026, 2027 роки уряд повинен виділити щонайменше 450 млн євро на забезпечення житлом:

Осіб з інвалідністю І-ІІ групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

Членів сімей загиблих (померлих) захисників;

Внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей.

"Ми бачимо, що щонайменше 43 млрд гривень держава зобовʼязана виділити на забезпечення житлових потреб українців. Як тих, хто втратив житло внаслідок російської агресії, так і на житло для її захисників", - зазначила вона.

Однак, за її словами, саме житлова реформа, яку Україна зобовʼязана реалізувати за умовами Ukraine Facility, має на меті вирішити житлове питання всіх українців, які потребують поліпшення житлових умов.

"Механізми, які для цього будуть використовуватись, вже показали свою багаторічну ефективність у країнах ЄС. Тож наразі наша задача - ухвалити базове законодавство для цього, яке буде першим кроком для її запуску”, - резюмувала Олена Шуляк.