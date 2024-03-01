В Раде рассказали, кто сможет получить бронирование во время мобилизации

Бронь от мобилизации в Украине будет предусматриваться не только для госслужащих, правоохранителей и работников ОПК, но и других сфер. Правда, без важных нюансов не обойдется.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

По его словам, конечно, бронирование будет предусматриваться не только для госслужащих, работников Нацполиции и ОПК, но и для других сфер.

"Мы пришли к консенсусу, что бронирование будет сохраняться для тех лиц, деятельность которых в экономической сфере критическая для функционирования государства и органов государственной власти, органов местного самоуправления, жизнедеятельности населения. Но это будет определяться подробно постановлением Кабинета министров", - пояснил нардеп.

По словам Вениславского, в законопроекте определяется лишь то, что в органах государственной власти, местного самоуправления могут быть забронированы руководители этих органов, а что касается госслужащих категорий Б и В - среди них может быть забронировано до 50% военнообязанных.

"Также мы согласились, что в органах прокуратуры, в Бюро экономической безопасности, ГСЧС, службе судебной охраны, работники судов и других правоохранительных органов будут иметь возможность быть забронированными. А в отношении судей, прокуроров - для них следует сохранить право на отсрочку, чтобы они не стали зависимыми от постороннего влияния и чтобы не было паралича судебной и правоохранительной системы", - констатировал член комитета.

Бронь от мобилизации

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.

В частности, ранее, как писало РБК-Украина, в Министерстве экономики Украины рассматривали возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.

Недавно заместитель главы Минцифры Александр Борняков рассказывал, что главной проблемой с бронью от мобилизации специалистов IT-сферы является отсутствие взятия многих из них на военный учет, а бронировать ФЛП нельзя и этому есть простое объяснение.