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В Раде раскритиковали недавние аресты генералов ВСУ

Киев, Пятница 24 января 2025 19:13
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В Раде раскритиковали недавние аресты генералов ВСУ Фото: в профильном комитете ВР осудили арест высших офицеров ВСУ (stopcor.org)
Автор: Ульяна Безпалько, Дмитрий Левицкий

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки раскритиковал недавние аресты представителей старшего и высшего офицерского состава ВСУ. В комитете считают, что такие решения уравнивают защитников Украины с опасными преступниками.

Об этом говорится в решении комитета ВР, содержанием которого с РБК-Украина поделился нардеп Федор Вениславский.

Согласно заявлению комитета ВР, в 2022 году парламент предусмотрел в законодательстве боевой иммунитет во время военного положения. Этот иммунитет позволяет освободить от уголовной ответственности военнослужащих, включая командование, за деяния во время военного положения.

В то же время комитет ВР признал, что необходимо тщательно изучить события, которые могли привести к тяжелым последствиям и навредить национальной безопасности государства, но видит в недавних судебных решениях "признаки выборочного применения норм права". Это, по мнению комитета, может привести к "нарушению краеугольных принципов равенства всех перед законом и судом, объективности, беспристрастности и справедливости".

"Применение чрезмерно строгих мер пресечения в отношении действующих военнослужащих является непропорциональным и могло основываться на произвольном толковании норм действующего законодательства. Демонстративное заключение офицеров и генералов, отмеченных государственными наградами за участие в отпоре вооруженной агрессии, установление в отношении их чрезмерной суммы залога в глазах общества де-факто ставит знак равенства между особо опасными преступниками и людьми, которые с оружием в руках защищали независимость Украины", - считают члены комитета ВР.

В комитете также пообещали и в дальнейшем отслеживать ситуацию по уголовно-правовом преследовании военнослужащих ВСУ и других представителей сил безопасности и обороны.

"На ближайшем заседании комитет планирует заслушать информацию соответствующих профильных органов, следствием чего должно стать соответствующее решение комитета", - говорится в заявлении.

Дела против генералов

Напомним, недавно правоохранители объявили подозрения экс-командующему ОТГ "Харьков" Юрию Галушкину, экс-командующему 125 бригады ТрО Артуру Горбенко, а также полковнику Илье Лапину, который возглавлял ранее 415-й батальон этой бригады.

Они стали фигурантами расследования о ненадлежащей обороне Харьковской области в 2024 году. Впоследствии суд арестовал их.

Галушкин впоследствии вышел из-под стражи под 5 млн гривен залога, но его снова задержали уже по другому подозрению.

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