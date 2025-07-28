В Раде рассматривают возможность субвенций для общин. Шуляк рассказала подробности

Часть украинских территориальных громад имеет финансирование для создания планов пространственного развития (ППР). Для тех, кто нет, в парламенте предлагают рассмотреть возможность субвенций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

По ее словам, территориальные громады имеют прямые стимулы для разработки комплексных планов пространственного развития - те из них, которые будут иметь эти стратегические планировочные документы, будут иметь преференции для привлечения госсредств и поддержки международных партнеров, поскольку эта норма вписана в законопроект №13437, на днях принятый Верховной Радой в первом чтении.

"По моему мнению, это может быть очень сильным мотивационным фактором для громад - разрабатывать ППР. Кроме того, после создания и реализации ППР доходы местных бюджетов могут вырасти на 10-20%. В то же время многие общины с этим не спешат. Впрочем, уже есть те, кто планы пространственного развития разработали и представили", - отметила Шуляк.

Одна из причин, почему органы местного самоуправления не запускают процессы по созданию ППР, - недостаток финансирования для этого, ведь речь может идти о миллионах гривен. В то же время многие общины уже сейчас имеют средства, чтобы заказать пространственное планирование. Так, по данным Минфина, на начало января остатки средств общин составляли 120 млрд грн, а по состоянию на июнь - уже 174 млрд грн.

"Есть точно те общины, которые на сегодня могут финансировать разработку планов пространственного развития. Конечно, тем общинам, у которых нет такой возможности, нужно думать, как помогать. Возможно, предоставлять соответствующие субвенции, возможно, ставить их в первую очередь для работы с международными партнерами", - отметила Елена Шуляк.

По ее мнению, без качественного пространственного планирования громады не смогут привлечь ни инвестора, ни международного донора.

"Я уверена, что без качественного пространственного планирования к нам не будет заходить инвестор, и к нам очень сомнительно будет заходить потом и международный партнер, который будет развивать экономику и вообще развитие наших общин", - отметила Шуляк.