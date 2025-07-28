В Раде рассматривают возможность субвенций для общин. Шуляк рассказала подробности
Часть украинских территориальных громад имеет финансирование для создания планов пространственного развития (ППР). Для тех, кто нет, в парламенте предлагают рассмотреть возможность субвенций.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.
По ее словам, территориальные громады имеют прямые стимулы для разработки комплексных планов пространственного развития - те из них, которые будут иметь эти стратегические планировочные документы, будут иметь преференции для привлечения госсредств и поддержки международных партнеров, поскольку эта норма вписана в законопроект №13437, на днях принятый Верховной Радой в первом чтении.
"По моему мнению, это может быть очень сильным мотивационным фактором для громад - разрабатывать ППР. Кроме того, после создания и реализации ППР доходы местных бюджетов могут вырасти на 10-20%. В то же время многие общины с этим не спешат. Впрочем, уже есть те, кто планы пространственного развития разработали и представили", - отметила Шуляк.
Одна из причин, почему органы местного самоуправления не запускают процессы по созданию ППР, - недостаток финансирования для этого, ведь речь может идти о миллионах гривен. В то же время многие общины уже сейчас имеют средства, чтобы заказать пространственное планирование. Так, по данным Минфина, на начало января остатки средств общин составляли 120 млрд грн, а по состоянию на июнь - уже 174 млрд грн.
"Есть точно те общины, которые на сегодня могут финансировать разработку планов пространственного развития. Конечно, тем общинам, у которых нет такой возможности, нужно думать, как помогать. Возможно, предоставлять соответствующие субвенции, возможно, ставить их в первую очередь для работы с международными партнерами", - отметила Елена Шуляк.
По ее мнению, без качественного пространственного планирования громады не смогут привлечь ни инвестора, ни международного донора.
"Я уверена, что без качественного пространственного планирования к нам не будет заходить инвестор, и к нам очень сомнительно будет заходить потом и международный партнер, который будет развивать экономику и вообще развитие наших общин", - отметила Шуляк.
Создание планов пространственного развития (ППР) для громад
При этом парламентарий напомнила, что для некоторых громад вопрос создания ППР сегодня просто не ко времени. Речь идет прежде всего о прифронтовых, а не тыловых громадах. Именно для них предусмотрена отсрочка обязательности планов пространственного развития, что и предусматривает законопроект №13427, принятый в первом чтении 22 июля.
Согласно законопроекту для тыловых общин устанавливается дополнительный переходный период до 1 января 2028 года. А для территориальных громад или их частей, которые по состоянию на день вступления в силу соответствующих изменений, предусмотренных этим законопроектом, внесены в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ, - до истечения трех лет со дня прекращения или отмены военного положения.
"Это решение было сформировано во время конгрессовых слушаний при Офисе президента Украины, к которым присоединились более 1700 участников: народные депутаты, министры, представители громад, ОВА, областных советов, эксперты и другие. Мы понимаем, что условия, в которых сейчас живут наши громады, существенно отличаются. Для тыловых в приоритете восстановление. Для прифронтовых - прежде всего борьба за свое существование", - подытожила Елена Шуляк.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.