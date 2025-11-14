В Раде рекомендовали ускорить строительство Музея Революции Достоинства и вернуть "шаг"

Речь идет о законопроекте о создании Музея Революции Достоинства, а также законопроект о деколонизации в сфере денежного обращения.

По ее словам, первый законопроект - №14166 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей проектирования и строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства" - был зарегистрирован в конце октября. Он предусматривает создание специального правового режима для завершения строительства Музея Революции Достоинства, которое было заблокировано бюрократическими преградами: сложными разрешительными процедурами, статусом охранной зоны, правовыми коллизиями.

"Речь идет об отмене для этого объекта ограничений, установленных Законами Украины "О регулировании градостроительной деятельности", "Об автомобильных дорогах", "Об охране культурного наследия".

"Это позволит снять арест с земельного участка ул. Героев Небесной Сотни, 3 и передать его в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни и построить на нем указанный объект", - пояснила Шуляк.

Парламентарий отметила, что в законопроекте говорится конкретно об осуществлении проектирования и строительства Музея Революции Достоинства без дополнительных разрешительных процедур. Для этого законодатели предлагают:

Дополнить Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" новыми положениями, которыми предусматривается, что действие части третьей статьи 24 не распространяется на предоставление земельных участков на Аллее Героев Небесной Сотни в городе Киеве Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни.

Установить возможность проектирования и строительства объекта без получения градостроительных условий и ограничений и без учета режимов использования земель, определенных Законом Украины "Об охране культурного наследия".

Дополнить Закон Украины "Об автомобильных дорогах" нормой, согласно которой действие части второй статьи 18 не распространяется на строительство на этих земельных участках.

В то же время, акцентировала Елена Шуляк, этот законопроект направлен на урегулирование вопросов реализации только этого объекта государственного значения и не меняет общих подходов к градостроительному и дорожному регулированию.

Кроме этого, рассказала она, Комитет поддержал и рекомендовал внести в повестку дня законопроект №14093 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отрадянщения (десоветизации) названия разменной монеты Украины", направленный на деколонизацию в сфере денежного обращения. Речь идет об изъятии из обращения мелкой монеты "копейка" и возвращении монеты под названием "шаг", что является аутентичным украинским словом.

"Украина одна из трех стран, где мелкая монета до сих пор называется "копейка". Две другие - это государство-террорист и его пособник Беларусь. Поэтому уже давно пришло время это исправить. Именно поэтому Комитет поддержал законопроект №14093, который возвращает мелкой монете название "шаг" что является аутентичным украинским словом, исторически укоренившимся, которое возвращает нас к собственной денежной традиции", - пояснила Шуляк, добавив, что изменение названия мелкой монеты не потребует дополнительных расходов бюджета.