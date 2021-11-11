Українцям планують платити за відеофіксацію порушень ПДР: про що йдеться

В Україні хочуть винагороджувати громадян за відеофіксацію порушень ПДР. За кожний знятий відеоролик свідок зможе отримати 10% від вже сплаченого штрафу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект №5798, зареєстрований у ВР.

"Пропонується удосконалити чинний режим фотозйомки (відеозапису) та додати до переліку суб’єктів, які можуть його здійснювати, фізичних осіб, які є безпосередніми свідками порушення", - йдеться в пояснювальній записці.

Яких порушень це стосуватиметься

Згідно із законопроектом, таке правило стосуватиметься не всіх порушень правил дорожнього руху, а у разі:

проїзду автомобіля на заборонений сигнал світлофора;

перетину подвійної суцільної смуги та/або залізничних переїздів;

паркування на місцях для інвалідів та загальне порушення правил паркування;

залишення місця скоєння ДТП.

Як треба фіксувати порушення

Передбачено, що обов’язковою умовою для відео- чи фотофіксації є використання "Дії", аби ідентифікувати користувача, гарантування цілісності та автентичності створених матеріалів.

Крім того, використання "Дії" дозволить фіксувати визначення часу, дати та географічних координат здійснення фіксації.

За допомогою спеціальних програмних засобів буде здійснюватися передача матеріалів фотозйомки (відеозапису) до органів, які безпосередньо розглядають адміністративні справи.

Розмір грошової винагороди

Громадяни, які зафіксували порушення в режимі фотозйомки (відеозапису) та з використанням спеціального програмного засобу звернулися з відповідною інформацією до уповноваженого органу, отримують статус сповіщувача та в разі притягнення винної особи до відповідальності та сплати нею накладеного штрафу можуть отримати винагороду в розмірі 10% від цього штрафу.