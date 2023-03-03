В Раде предлагают определить полномочия Гвардии наступления и разрешить использовать оружие

В Верховной раде зарегистрирован законопроект по урегулированию отдельных вопросов деятельности Национальной полиции Украины во время действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №9070 .

Как отметили авторы проекта, на сегодняшний день в Национальной полиции Украины и Государственной пограничной службе Украины образуются соответствующие органы, которые будут принимать непосредственное участие в обороне Украины, в том числе путем ведения боевых действий.

Так, постановлением Кабмина от 13 января 2023 г. №30 создан Департамент полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють". Поэтому необходимо внести изменения в законодательство, которые позволят передавать им необходимое вооружение и боевую технику.

Документом предлагается распространить боевой иммунитет на полицейских полиции особого назначения Национальной полиции Украины.

Также законопроект предусматривает применение полицейскими полиции особого назначения оружия и боевой техники при проведении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины.

"Полицейские полиции особого назначения... имеют право применять и использовать оружие и боевую технику в установленных для соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины порядке и случаях", - говорится в документе.