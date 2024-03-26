В Раде предлагают стимулировать бизнес перерабатывать отходы от разрушений

В Украине хотят внедрить систему стимулов для бизнеса, который согласится войти в сферу переработки и повторного использования строительных отходов. В парламенте рассматривают эту возможность из-за огромных объемов строительного мусора, образовавшегося в результате разрушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, важно такие отходы не закапывать и не сжигать, поскольку из-за их специфики это может привести к ухудшению экологической ситуации, ведь из-за длительного периода разложения стройматериалы являются одними из самых опасных источников загрязнения почвы и водных ресурсов.

"Есть опыт других стран, где уже сейчас доля переработки строительных отходов составляет в среднем около 50% общего объема производства стройматериалов. Украина может не только перенять этот опыт, но и частично обеспечить себя строительными материалами, необходимыми для восстановления", - убеждена Шуляк.

Нардеп объяснила: бизнес в большинстве своем понимает, что отходы от разрушений могут быть основой для изготовления стройматериалов и он готов к этому даже несмотря на то, что это дороже изготовления стройматериалов традиционным способом. В то же время, добавила Шуляк, переработка такого мусора - процесс сложный, поэтому нужна новая государственная программа, которая будет поддерживать компании, которые пойдут в такую переработку и затем будут использовать их продукт в дорожном или гражданском хозяйстве.

"Это могут быть либо какие-то фискальные методы, например снижение налогов, либо другие стимулы, в том числе и финансовые. Как вариант это может быть и введение обязательного использования другими производителями части такого переработанного мусора. Сейчас еще нет единой позиции по поводу того, как именно государство будет стимулировать бизнес, заходить в эту сферу, но точно понимание, что это нужно делать. Поэтому относительно методов стимулирования ведутся дискуссии. В общем, это огромный рынок, поэтому подходы бизнеса, который будет работать именно в этой сфере, будут меняться", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила - сейчас уже создан документ, в котором прописан алгоритм первичной сортировки и первичного хранения такого мусора. Но теперь нужно создать основу для подготовки повторного использования этих отходов для всей страны - первичной очистки, демонтажа и последующей сортировки.

В частности, учитывая то, что уже был отрицательный опыт, когда на территории одной из областей отходы от разрушения нескольких жилых домов были просто подделаны и образовалась смесь из дерева, железобетона, бетона, кирпича, стекла, пластика, поэтому повторно использовать такие отходы уже невозможно.

"Поэтому если мы говорим о повторном использовании для производства тех или иных строительных материалов, нужно понимать, что первичная переработка чрезвычайно важна – она должна быть очень качественной. Иначе такой строительный мусор повторно использовать мы просто не сможем", - резюмировала Шуляк.