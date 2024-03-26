В Раді пропонують стимулювати бізнес переробляти відходи від руйнувань

В Україні хочуть запровадити систему стимулів для бізнеса, який погодиться зайти у сферу переробки та повторного використання будівельних відходів. У парламенті розглядають цю можливість через величезні обсяги будівельного сміття, що утворилося внаслідок руйнувань..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, надважливо такі відходи не закопувати і не спалювати, оскільки через їх специфіку це може призвести до погіршення екологічної ситуації, адже через тривалий період розкладання будматеріали є одними з найнебезпечніших джерел забруднення ґрунту та водних ресурсів.

"Є досвід інших країн, де вже зараз частка переробки будівельних відходів становить в середньому близько 50% від загального обсягу виробництва будматеріалів. Україна може не лише перейняти цей досвід, а і частково забезпечити себе будівельними матеріалами, необхідними для відбудови", - переконана Шуляк.

Нардеп пояснила: бізнес здебільшого розуміє, що відходи від руйнувань можуть бути основою для виготовлення будматеріалів і він готовий до цього навіть попри те, що це дорожче за виготовлення будматеріалів в традиційний спосіб. Водночас, додала Шуляк, перероблення такого сміття - процес складний, тому потрібна нова державна програма, яка підтримуватиме компанії, які підуть в таку переробку і потім буде використовувати їхній продукт в дорожньому, або в цивільному господарстві.

"Це можуть бути або якісь фіскальні методи, наприклад, зниження податків, або інші стимули, зокрема і фінансові. Як варіант це може бути і запровадження обов‘язкового використання іншими виробниками частини такого переробленого сміття. Зараз ще немає єдиної позиції з приводу того, як саме держава буде стимулювати бізнес, заходити в цю сферу, але точно є розуміння, що це потрібно робити. Тож щодо методів стимулювання ведуться дискусії. Загалом, це величезний ринок, тому підходи бізнесу, який працюватиме саме в цій сфері, будуть змінюватись", - підкреслила Шуляк.

Вона додала - нині вже створено документ, в якому прописаний алгоритм первинного сортування і первинного зберігання такого сміття. Але тепер потрібно створити основу для підготовки повторного використання цих відходів для всієї країни – первинного очищення, демонтажу і подальшого сортування.

Зокрема, враховуючи те, що вже був негативний досвід, коли на території однієї з областей відходи від руйнування декількох житлових будинків були просто подроблені і утворилася мішанина з дерева, залізобетону, бетону, цегли, скла, пластику, тому повторно використати такі відходи вже неможливо.

"Тому, якщо ми говоримо про повторне використання для виробництва тих чи інших будівельних матеріалів, потрібно розуміти, що первинна переробка надзвичайно важлива – вона має бути дуже якісною. Інакше таке будівельне сміття повторно використати ми просто не зможемо", - резюмувала Шуляк.