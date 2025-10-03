В Раде предлагают удвоить срок выплат пособия по безработице и увеличить размер

Документ предусматривает восстановление полномочий правления Фонда социального страхования на случай безработицы по согласованию и одобрению его бюджета.

Авторы законопроекта отмечают, что после введения военного положения эти полномочия были переданы правительству, что привело к дисбалансам в расходах Фонда. В частности, за последние два года в госбюджет было изъято 15 млрд гривен страховых средств.

Средства шли на другие программы

По словам депутатов, значительная часть ресурсов Фонда направлялась на гранты, компенсации работодателям и другие программы, тогда как на пособие по безработице выделялась лишь незначительная доля бюджета.

В 2024 году это было 2,1 млрд гривен (7,6% доходов Фонда), а в 2025 году планируется 6,3 млрд гривен (28% доходов).

Возобновление работы правления позволит, по мнению авторов документа, сбалансировать расходы и усилить защиту безработных.

Предложения по пособию по безработице

Законопроект предусматривает изменение условий предоставления помощи. Предлагается увеличить срок его выплаты с 90 до 180 дней, а для лиц предпенсионного возраста - до 360 дней.

Кроме того, максимальный размер пособия по безработице предлагается поднять до 150% минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года. Это позволит установить более справедливый размер пособия для тех, кто делал большие страховые взносы.