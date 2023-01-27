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В Раде объяснили причины промедления Германии с танками для Украины

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Киев, Пятница 27 января 2023 10:10
В Раде объяснили причины промедления Германии с танками для Украины Фото: глава комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Завитневич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Германия затягивала с решением по танкам Leopard 2 для Украины, вероятно, из-за бюрократических проблем или мелких препятствий.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

"Наверное, были какие-то препятствия. Они небольшие, у меня такое чувство, условно, собирается совещание, партнеры разговаривают и, я так думаю, по реакции Шольца и всех, кто высказывается по этому поводу, условно он говорил за закрытыми дверями: "Да, нет проблем, но есть одна какая-то вещь, надо нам пройти таким-то путем". То ли это была бюрократическая проблема, то ли еще что-то, не знаю. Но эта преграда была незначительной", - сказал нардеп.

Он также добавил, что давление, которое оказывали украинские дипломаты, было правильным. Потому в итоге Германия согласилась на передачу танков.

Напомним, Германия заявила, что предоставит Украине роту танков Leopard 2, речь идет о 14 единицах.

Кроме того, Берлин хочет создать в коалиции с другими партнерами два танковых батальона для Украины (80 единиц), еще один батальон предоставят США.

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