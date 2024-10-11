В Раде объяснили, зачем нужен аудит забронированных и можно ли оформить отсрочку

Накануне сообщалось, что в Украине проведут аудит забронированных. Предполагалось, что процесс бронирования может быть поставлен на паузу до 15 ноября (из-за приостановки действия критериев, которые определяют критическую важность). А если при проверке установят, что бронь выдали необоснованно, то отсрочка аннулируется. Источник РБК-Украина в Кабмине подтвердил эту информацию.

Однако по словам замминистра обороны Ивана Гаврилюка, на время аудита сам процесс бронирования останавливаться не будет. Причиной проверки стал резкий рост количества забронированных. Если в течение двух лет оно было на уровне 540 тысяч человек, то за пару месяцев превысило миллион.

Вениславский называет решение обоснованным, так как есть признаки злоупотреблений.

"Есть случаи, когда военнообязанный получает повестку, а через час в системе Резерв+ появляется информация, что он забронирован. В электронном виде это очень быстро можно сделать и это основание для определенных манипуляций. Думаю, тем предприятиям, которые реально отвечают критериям, опасаться нечего. А с теми, кто злоупотреблял механизмами, пусть разбираются правоохранительные органы", - отметил он.

По его словам, предприятия более тщательно проверят на соответствие критериям и на количество тех, кому выдали отсрочки. Поскольку подозрительно, что именно после запуска электронной процедуры случился двойной прирост забронированных.