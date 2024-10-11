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В Раді пояснили, навіщо потрібен аудит заброньованих і чи можна оформити відстрочку

Фото: в Раді пояснили, навіщо потрібен аудит заброньованих в Україні (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

В Україні проведуть аудит заброньованих через ознаки зловживань. Водночас це не відміняє можливість оформлення відстрочки під час нього.

Напередодні повідомлялося, що в Україні буде проведено аудит заброньованих. Передбачалося, що процес бронювання може бути поставлений на паузу до 15 листопада (через призупинення дії критеріїв, що визначають критичну важливість). А якщо під час перевірки встановлять, що бронь надали необґрунтовано, то відстрочка анулюється. Джерело РБК-Україна в Кабміні підтвердило цю інформацію.

Однак, за словами заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, на час аудиту сам процес бронювання не зупинятиметься. Причиною перевірки стало різке зростання кількості заброньованих. Якщо протягом двох років вона була на рівні 540 тисяч осіб, то за кілька місяців перевищила мільйон.

Веніславський називає рішення обґрунтованим, оскільки є ознаки зловживань.

"Є випадки, коли військовозобов'язаний отримує повістку, а за годину в системі Резерв+ з'являється інформація, що він заброньований. В електронному вигляді це дуже швидко можна зробити і це підстава для певних маніпуляцій. Думаю, тим підприємствам, які реально відповідають критеріям, нема чого боятися. А з тими, хто зловживав механізмами, нехай розбираються правоохоронні органи", - наголосив він.

За його словами, підприємства ретельніше перевірять на відповідність критеріям і на кількість тих, кому надали відстрочки. Бо викликає підозри, що саме після запуску електронної процедури стався подвійний приріст заброньованих.

Бронювання від мобілізації в Україні

У жовтні набули чинності нові правила щодо електронного бронювання через "Дію". Зокрема, державним органам та підприємствам можуть відмовити у бронюванні працівника, якщо про нього немає даних у реєстрі "Оберіг".

Тобто зробити бронь можна за умови, що він стоїть на військовому обліку, має обліковий документ, оновив дані та не перебуває у розшуку. Щодо підприємств, то вони можуть бронювати співробітників, якщо визнані критично важливими для економіки чи сектору оборони. Для цього є цілий перелік критеріїв.

Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони вирішило провести аудит заброньованих від мобілізації в Україні. Для цього бронювання можуть поставити на паузу до 15 листопада.

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