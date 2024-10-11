В Раде объяснили, зачем нужен аудит забронированных и можно ли оформить отсрочку
В Украине проведут аудит забронированных из-за признаков злоупотреблений. В то же время, это не отменяет возможность оформления отсрочки во время него.
Об этом сообщает РБК-Украина Новые правила. Как изменится мобилизация в Украине и будет ли "экономичекая бронь".
Накануне сообщалось, что в Украине проведут аудит забронированных. Предполагалось, что процесс бронирования может быть поставлен на паузу до 15 ноября (из-за приостановки действия критериев, которые определяют критическую важность). А если при проверке установят, что бронь выдали необоснованно, то отсрочка аннулируется. Источник РБК-Украина в Кабмине подтвердил эту информацию.
Однако по словам замминистра обороны Ивана Гаврилюка, на время аудита сам процесс бронирования останавливаться не будет. Причиной проверки стал резкий рост количества забронированных. Если в течение двух лет оно было на уровне 540 тысяч человек, то за пару месяцев превысило миллион.
Вениславский называет решение обоснованным, так как есть признаки злоупотреблений.
"Есть случаи, когда военнообязанный получает повестку, а через час в системе Резерв+ появляется информация, что он забронирован. В электронном виде это очень быстро можно сделать и это основание для определенных манипуляций. Думаю, тем предприятиям, которые реально отвечают критериям, опасаться нечего. А с теми, кто злоупотреблял механизмами, пусть разбираются правоохранительные органы", - отметил он.
По его словам, предприятия более тщательно проверят на соответствие критериям и на количество тех, кому выдали отсрочки. Поскольку подозрительно, что именно после запуска электронной процедуры случился двойной прирост забронированных.
Бронирование от мобилизации в Украине
В октябре вступили в силу новые правила, которые касаются электронного бронирования через "Дію".
В частности, государственным органам и предприятиям могут отказать в бронировании работника, если о нем нет данных в реестре "Оберіг". То есть сделать бронь можно при условии, что он стоит на воинском учете, имеет учетный документ, обновил данные и не находится в розыске.
Что касается предприятий, то они могут бронировать сотрудников, если признаны критически важными для экономики или сектора обороны. Для этого есть целый список критериев.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны решило провести аудит забронированных от мобилизации в Украине. Для этого бронирование может быть поставлено на паузу до 15 ноября.
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