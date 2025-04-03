В Раде объяснили, насколько критичны тарифы Трампа для Украины

"Где-то в районе 1%, если брать прошлый год, наш экспорт в США составляет, и если в цифрах, то это 869 миллионов долларов, поэтому действительно это не критично для всего нашего экспорта", - отметил Гетманцев, комментируя решения Трампа о тарифах для Украины.



Но в то же время он уточнил, что в структуре украинского экспорта в США ключевое место занимает металл, чугун, для которого "такое решение будет критическим".

"72,6% всего нашего экспорта чугуна – это экспорт в США. И также это трубы на 113 млн долларов, для них это тоже будет достаточно болезненно. Действительно это около 20% от нашего трубного экспорта", - уточнил нардеп.

Он подчеркнул, что никакой катастрофы из-за решения США о тарифах нет, но последствия будут негативными.

"А могут быть и существенно негативными, если они вызовут ответную обратную реакцию со стороны тех стран, к которым были применены более суровые пошлины, чем были применены к Украине", - считает Гетманцев.

Также он добавил, что в общей сложности американские пошлины затронут экспорт около 90 видов украинских товаров.