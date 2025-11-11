ua en ru
В Раде объяснили, какие правки отклонили в бюджете-2026 и где нашли средства на ВПЛ

Вторник 11 ноября 2025 16:10
UA EN RU
В Раде объяснили, какие правки отклонили в бюджете-2026 и где нашли средства на ВПЛ Фото: Елена ШУляк рассказала о правках в госбюджете-2026 (facebook.com_ShuliakOlena)
Автор: Юлия Бойко

Несмотря на отклонение части правок в госбюджете-2026, его доходы расширили на 30 млрд грн благодаря повышению налога на прибыль банков до 50%. На жилищные нужды ВПЛ направят 1,5 млрд грн.

Как пишет РБК-Украина, об этом в эфире Украинского радио сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

По ее словам, во время подготовки госбюджета ко второму чтению народные депутаты подали почти 3400 поправок, и если бы учли все, пришлось бы искать более 7 трлн грн дополнительных ресурсов.

Реальная доходная часть проекта, поступившего в Верховную Раду, составляет 2,9 трлн грн, поэтому значительную часть предложений отклонили, учитывая отсутствие источников покрытия и базовую фискальную логику.

Как отметила парламентарий, большинство поданных правок были более чем обоснованы, учитывая потребности социальной сферы - социальные выплаты и поддержку уязвимых групп, образование, медицину, безопасность громад, но без определенных источников финансирования учесть их в полном объеме было бы невозможно.

В итоге, комитетские инициативы также не прошли полностью - в частности, просьба повысить финансирование єВідновлення до 17 млрд грн.

"Народные депутаты между первым и вторым чтениями проекта госбюджета подали 3339 поправок. И если все эти правки учесть, то надо бы найти дополнительные средства более чем на 7 трлн грн. Но мы понимаем, что сейчас доходная часть Бюджета, поступившая в Верховную Раду, составляет около 3 трлн грн. Поэтому, к сожалению, все поданные парламентариями правки невозможно учесть. Следовательно, многие пришлось отклонить", - отметила Елена Шуляк.

Финансирование єВідновлення

Она добавила, что несмотря на отклонение части правок, в бюджете сохраняется финансирование єВідновлення на уровне около 7 млрд грн по направлениям поврежденного и разрушенного жилья.

Часть этих средств - 2,4 млрд грн - обеспечивает Банк развития Совета Европы, но правительство планирует активнее привлекать Всемирный банк и другие МФО, что позволит расширять ресурс для жилищных и муниципальных программ без выхода за рамки фискальной устойчивости.

Куда распределят дополнительные средства

Между первым и вторым чтениями, рассказала Шуляк, доходы Бюджета увеличены на 30 млрд грн.

Главным источником стало изменение ставок налогообложения прибыли банков - вместо 25% они будут платить 50%. Решение непопулярно для банковского сектора, однако позволяет направить ощутимые ресурсы на приоритетные расходы.

По словам парламентария, новые поступления распределят адресно: почти 7 млрд грн пойдет на повышение зарплат преподавателям высшего образования, 1 млрд грн - на гуманитарное разминирование, еще 1 млрд грн - на укрытия в детских садах и школах.

"Аргументация проста: без безопасной инфраструктуры родители не поведут детей в сады и школы, а это напрямую бьет по занятости и экономике", - пояснила Елена Шуляк.

Расходы на жилищные нужды ВПЛ

На поддержку временного расселения ВПЛ местным бюджетам дополнительно направляют 500 млн грн - сверх 1 млрд, что был в первой редакции бюджета.

В то же время, жилищные нужды переселенцев это полностью не решает, поэтому громады должны использовать каждую возможность для расширения фонда временного проживания и ускорения работ с укрытиями в образовании и гражданской защите.

"Конечно, средств, предусмотренных проектом Госбюджета, вряд ли хватит на все. Но мы помним главные приоритеты - обороноспособность, жилье, работа и безопасность украинцев. Поэтому я убеждена - нужно и дальше искать возможности для повышения финансирования и на местном уровне. Так же и громады должны обустраивать места для временного проживания ВПЛ и по максимуму способствовать интеграции переселенцев", - резюмировала Елена Шуляк.

Бюджет-2026

22 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. Документ поддержали 256 депутатов.

В то же время бюджетный комитет во время рассмотрения проекта бюджета-2026 рекомендовал внести ряд правок, которые касаются оборонной сферы, образования, социальной сферы и не только.

Напомним, 5 ноября Кабмин подал ко второму чтению бюджет-2026 с увеличенными расходами. Расходы вырастут на 33,6 млрд грн, из которых 18,9 млрд направят в резервный фонд, а 6,6 млрд - на поэтапное повышение зарплат педагогам школ, преподавателям вузов и колледжей на 50% в течение года.

