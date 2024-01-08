У Раді підрахували, на скільки Україні вистачить коштів без допомоги ЄС та США

Україна обов’язково отримає фінансову допомогу від міжнародних партнерів. Але потрібно пройти січень та лютий за рахунок власних ресурсів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

"Щоб пройти січень-лютий, ми маємо необхідний ресурс, який ми напрацювали минулого року", - сказав він.

За його словами, на єдиному казначейському рахунку є добрий запас, щоб з урахуванням наших внутрішніх доходів пройти січень. "Тож за січень і навіть за лютий я не хвилююся", - повідомив Гетманцев.

Водночас гроші від зовнішньої допомоги будуть в найкращому разі у березні чи, можливо, навіть у квітні.

Як зазначив Гетманцев, Україна отримала політичні зобов'язання від наших партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року.

"МВФ, Світовий банк, уряди різних країн, Єврокомісія - це все частини інфраструктури цього механізму. І якщо пробуксовує якийсь із цих елементів з будь-яких причин, з політичних чи ще якихось, на допомогу приходить якийсь інший. Приклад - це Японія. Вони нам обіцяли 2024 року 4 млрд доларів, але два перенесли на 2023 рік, і ми їх отримали в грудні. Це для того, щоб у нас не було касових розривів", - сказав він.

Гетманцев впевнений, що гроші від партнерів Україна в будь-якому разі отримає, але нам потрібно пройти ці два місяці. "І для того, щоб їх пройти, партнери нам дають подушку за рахунок інших джерел. Це нормально", - додав він.

Допомога Україні

Нагадаємо, у грудні виникли складності зі схваленням пакету допомоги Україні на 60 млрд доларів у Конгресі США, а також пакету Євросоюзу на 2024-2027 роки на 50 млрд євро. Сенат планує розглянути пакет допомоги Україні у січні. ЄС повернеться до питання про допомогу у лютому після того, як пакет заблокувала Угорщина.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що у грудні реалізувалися ризики ритмічності надходжень допомоги України. "Ритмічність - так, можлива підважена зараз, але ми не готові стверджувати, що підважена достатність, що підважені очікування щодо обсягів фінансової допомоги", - зазначив Пишний.

Водночас НБУ очікує на відновлення ритмічності зовнішнього фінансування найближчим часом. Фундаментом для цього, зокрема, є успішне завершення другого перегляду програми МВФ Механізм розширеного фінансування (EFF) для України та відповідні запевнення міжнародних партнерів, що є невід’ємною частиною цієї програми.