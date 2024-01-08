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У Раді підрахували, на скільки Україні вистачить коштів без допомоги ЄС та США

Україна, Понеділок 08 січня 2024 15:31
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У Раді підрахували, на скільки Україні вистачить коштів без допомоги ЄС та США Фото: голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Україна обов’язково отримає фінансову допомогу від міжнародних партнерів. Але потрібно пройти січень та лютий за рахунок власних ресурсів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

"Щоб пройти січень-лютий, ми маємо необхідний ресурс, який ми напрацювали минулого року", - сказав він.

За його словами, на єдиному казначейському рахунку є добрий запас, щоб з урахуванням наших внутрішніх доходів пройти січень. "Тож за січень і навіть за лютий я не хвилююся", - повідомив Гетманцев.

Водночас гроші від зовнішньої допомоги будуть в найкращому разі у березні чи, можливо, навіть у квітні.

Як зазначив Гетманцев, Україна отримала політичні зобов'язання від наших партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року.

"МВФ, Світовий банк, уряди різних країн, Єврокомісія - це все частини інфраструктури цього механізму. І якщо пробуксовує якийсь із цих елементів з будь-яких причин, з політичних чи ще якихось, на допомогу приходить якийсь інший. Приклад - це Японія. Вони нам обіцяли 2024 року 4 млрд доларів, але два перенесли на 2023 рік, і ми їх отримали в грудні. Це для того, щоб у нас не було касових розривів", - сказав він.

Гетманцев впевнений, що гроші від партнерів Україна в будь-якому разі отримає, але нам потрібно пройти ці два місяці. "І для того, щоб їх пройти, партнери нам дають подушку за рахунок інших джерел. Це нормально", - додав він.

Допомога Україні

Нагадаємо, у грудні виникли складності зі схваленням пакету допомоги Україні на 60 млрд доларів у Конгресі США, а також пакету Євросоюзу на 2024-2027 роки на 50 млрд євро. Сенат планує розглянути пакет допомоги Україні у січні. ЄС повернеться до питання про допомогу у лютому після того, як пакет заблокувала Угорщина.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що у грудні реалізувалися ризики ритмічності надходжень допомоги України. "Ритмічність - так, можлива підважена зараз, але ми не готові стверджувати, що підважена достатність, що підважені очікування щодо обсягів фінансової допомоги", - зазначив Пишний.

Водночас НБУ очікує на відновлення ритмічності зовнішнього фінансування найближчим часом. Фундаментом для цього, зокрема, є успішне завершення другого перегляду програми МВФ Механізм розширеного фінансування (EFF) для України та відповідні запевнення міжнародних партнерів, що є невід’ємною частиною цієї програми.

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