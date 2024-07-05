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В Раде обосновали невозможность отставки Шмыгаля

Украина, Пятница 05 июля 2024 10:59
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В Раде обосновали невозможность отставки Шмыгаля Фото: Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля невозможна во время действия военного положения в Украине, поскольку она повлечет за собой отставку всего правительства.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Радио Свобода".

По его словам, прекращение полномочий правительства в условиях военного положения невозможно, поэтому и отставка премьер-министра Шмыгаля тоже невозможна.

"Юридические механизмы реализации такого гипотетического сценария, я на данный момент не вижу, без внесения изменений в законодательство Украины", - считает депутат от "Слуги народа".

При этом Вениславский отметил, что отставка того или иного министра по представлению премьер-министра может быть рассмотрена.

Напомним, в последнее время в СМИ появилась информация о намерении президента Владимира Зеленского сменить Дениса Шмыгаля, возглавляемого правительством с начала коронакризиса в марте 2020 года.

Данные последних опросов демонстрируют значительное снижение доверия украинцев к правительству, премьер-министру Денису Шмыгалю и депутатам из фракции "Слуга народа".

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