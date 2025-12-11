В Раде назвали среднесрочные шаги для укрепления экономической базы громад

Выступая во время ХІХ Украинского муниципального форума, организованного при поддержке Ассоциации городов Украины, Шуляк отметила, что необходимость таких изменений обсуждается уже не первый год, однако из-за полномасштабной войны эти инициативы были поставлены на паузу.

По ее словам, в Верховной Раде ожидают до конца этого года регистрации законопроекта, который станет первым в создании нового законодательства относительно разграничения полномочий органов местного самоуправления, что существенно изменит правила игры в деятельности ОМС.

Окончательным дедлайном для его принятия является первый квартал 2026 года, ведь это - условие ЕС для получения Украиной средств по программе Ukraine Facility. Однако для продолжения реформы децентрализации важно в среднесрочной перспективе вернуться к законодательным инициативам в этом направлении, которые были приостановлены из-за полномасштабного вторжения. Они, отметила Шуляк, будут усиливать способность громад, что в условиях войны не менее важно, чем получение финансирования.

"О продолжении реформы децентрализации в решении некоторых инициатив мы в законодательном плане продвинулись очень мало. По ним нужна дискуссия уже сейчас, чтобы в следующем году можно было внести изменения на уровне законодательства. Речь идет о вопросах определения громады как юридического лица, а также об изменениях в Закон об ассоциациях органов местного самоуправления", - сообщила Елена Шуляк.

Она напомнила, что еще в 2021 году президент Владимир Зеленский поручил разработать Муниципальный кодекс, где вопрос громады как юридического лица был бы четко зафиксирован и прописан, а также какие шаги и какая ответственность за них будет у громады. Отсутствие у громады статуса юрлица и наделение им ряда ОМС привело к тому, что объекты собственности громады находятся на балансе разных юридических лиц. Это негативно сказывается на экономической основе громад и, соответственно, их самостоятельности.

Предоставление громадам статуса юридических лиц публичного права создаст предпосылки для упорядочения экономической базы громад, открытости перечня объектов коммунальной собственности жителям, построения партнерских отношений между государством и местным самоуправлением, а также послужит усилению общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления.

Важно, чтобы громада не просто имела больше ответственности, но и больше полномочий и возможностей для реализации проектов, которыми она сегодня занимается. Поэтому я уверена, что с общинами будет дискуссия в следующем году", - отметила Елена Шуляк.

Вторым важным пунктом в среднесрочной перспективе должно стать внесение изменений в Закон "Об ассоциациях органов местного самоуправления", дискуссии по этому поводу также ведутся уже не первый год. Елена Шуляк объяснила, что разработка документа требует привлечения и ассоциаций, и непосредственно других кандидатов, представителей громад, местного самоуправления, потому что обновление этого Закона даст больше возможностей и больше потенциала для каждого участника такой ассоциации.

Реформа децентрализации, отметила нардеп, считается одной из самых успешных в Украине, и она все еще продолжается, хотя не так быстро, как хотелось бы. Остаются вопросы администрирования местных налогов, распределения НДФЛ и тому подобное. Все они довольно дискуссионные, но актуальные. Поэтому необходимо искать пути для разработки решений, которые будут в плюс для ОМС, каждой громады, поскольку это касается непосредственно их экономического развития, способности и возможностей развиваться.

При этом Елена Шуляк отметила, что из-за полномасштабной войны для многих украинских территориальных громад сейчас более актуальны другие вопросы, связанные с сохранением жилой инфраструктуры, финансированием, с программами, которые сегодня являются критически важными, чтобы поддерживать социально уязвимые группы населения.

Поэтому планирование их восстановления требует особых подходов, в том числе и в том, что касается самоуправления. Более того, в следующем году планируется создать соответствующий подкомитет, где будут прорабатываться вопросы управления именно приграничных общин.

"Сегодня более 230 общин относятся к категории приграничных, которые нуждаются в соответствующей поддержке со стороны государства. Думаю, что будет большое количество изменений в законодательство для того, чтобы жители таких общин получали качественные услуги несмотря на то, что пострадавшие общины не имеют соответствующих доходов. Все эти моменты необходимо будет решить на уровне законодательства", - подытожила Елена Шуляк.