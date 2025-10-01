RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Раде хотят установить лимит зарплат чиновников до 80 тысяч, но не для всех

Фото: в Раде хотят установить лимит зарплат чиновников до 80 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В Верховной Раде предлагают установить лимит зарплат чиновников на уровне 80 тысяч гривен на время войны, при этом отдельные должности останутся вне ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в Telegram.

Как отметил Гетманцев, на период войны бремя финансирования оборонных нужд должно быть справедливо распределено, и именно поэтому появилась инициатива об ограничении уровня зарплат чиновников.

"С этой целью вместе со спикером Русланом Стефанчуком подали предложение в Госбюджет на 2026 год для ограничения уровня заработных плат чиновников лимитом 80 тысяч гривен в месяц", - сообщил нардеп.

Он подчеркнул, что такое ограничение не будет распространяться на лиц, которые "участвуют в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны".

Гетманцев пригласил народных депутатов присоединиться к подписанию.

Зарплаты госслужащих в Украине

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей. Закон направлен на повышение зарплат чиновников.

Планируется поднять зарплаты до 70-90% от аналогичных должностей в частном секторе.

В июле 2025 года средняя зарплата чиновников в центральных госорганах Украины составила 62,6 тысячи гривен, что на 7% больше, чем в июле предыдущего года.

Этот показатель существенно превышает среднюю зарплату по Украине, которая в июле 2025 года составила 20 456 гривен, но рост зарплаты чиновников был меньше уровня инфляции.

Подробнее о зарплатах чиновников - читайте в материале РБК-Украина.

Зарплата в УкраинеВерховная рада