В Раде хотят отменить "правки Лозового" и сроки давности коррупционных преступлений

Сегодня, 29 сентября, в Раде зарегистрировали законопроект № 10100, который отменяет сроки давности за коррупционные преступления во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга Народа" Давида Арахамию и народного депутата Ярослава Железняка.
"Вместе с коллегами по парламенту подали законопроект #10100 об отмене так называемых правок Лозового", - сообщил Железняк.
По его данным, новый законопроект имеет:
Арахамия заявил, что новый законопроект отменяет сроки давности за коррупционные преступления во время войны. По его словам, это позволит наказать виновных, даже если они сейчас где-то прячутся или если об их действиях мы узнаем в далеком будущем.
"Это продолжение последовательной антикоррупционной политики Президента и нашей фракции", - добавил он.
Глава франции также добавил, что этот законопроект отменяет принятые прошлым созывом так называемые "правки Лозового", благодаря которым коррупционеры продолжают избегать наказания и сейчас.
"Все это благодаря тому, что действующий закон устанавливает сроки, в которые правоохранители должны уложиться, расследуя дело до сообщения подозрения. Суды же потом просто закрывают производства, ссылаясь на истечение таких сроков. Если кто-то мечтал этим воспользоваться - их ждет разочарование и тюрьма", - добавил он.
В 2018 году тогдашний депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой внес ряд изменений в Уголовный процессуальный кодекс. В частности, были ограничены сроки расследования преступлений. Правоохранителей обязали установить подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, а уголовного проступка - 6 месяцев.
В случае нераскрытия преступления в установленные сроки уголовное производство необходимо было бы закрыть. В то же время в исключительных случаях следователь может попросить суд продлить сроки расследования.
Заметим также, что несколько лет назад, законопроект об отмене части поправок уже подавался на подпись президенту.
Как писало РБК-Украина ранее, 19 сентября 2019 года Верховная рада отправила на повторное второе чтение законопроект №1009, предусматривавший разрешение на прослушку нардепов. Проект закона тогда поддержали 196 депутатов при 226 минимально необходимых.
При этом 10 сентября того же года ВР приняла за основу законопроект №1009. За документ проголосовали 297 нардепов.
Уже 10 октября 2019 года законопроект был передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, который позже его подписал.
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