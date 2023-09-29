В Раде хотят отменить "правки Лозового" и сроки давности коррупционных преступлений

"Вместе с коллегами по парламенту подали законопроект #10100 об отмене так называемых правок Лозового", - сообщил Железняк.

По его данным, новый законопроект имеет:

отменить сроки расследования уголовных производств до момента уведомления лицо о подозрении;

отменить сроки давности привлечения к ответственности за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, совершенные во время войны.

Арахамия заявил, что новый законопроект отменяет сроки давности за коррупционные преступления во время войны. По его словам, это позволит наказать виновных, даже если они сейчас где-то прячутся или если об их действиях мы узнаем в далеком будущем.

"Это продолжение последовательной антикоррупционной политики Президента и нашей фракции", - добавил он.

Глава франции также добавил, что этот законопроект отменяет принятые прошлым созывом так называемые "правки Лозового", благодаря которым коррупционеры продолжают избегать наказания и сейчас.

"Все это благодаря тому, что действующий закон устанавливает сроки, в которые правоохранители должны уложиться, расследуя дело до сообщения подозрения. Суды же потом просто закрывают производства, ссылаясь на истечение таких сроков. Если кто-то мечтал этим воспользоваться - их ждет разочарование и тюрьма", - добавил он.

Правки Лозового

В 2018 году тогдашний депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой внес ряд изменений в Уголовный процессуальный кодекс. В частности, были ограничены сроки расследования преступлений. Правоохранителей обязали установить подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, а уголовного проступка - 6 месяцев.

В случае нераскрытия преступления в установленные сроки уголовное производство необходимо было бы закрыть. В то же время в исключительных случаях следователь может попросить суд продлить сроки расследования.

Отмена "правок Лозового"

Заметим также, что несколько лет назад, законопроект об отмене части поправок уже подавался на подпись президенту.

Как писало РБК-Украина ранее, 19 сентября 2019 года Верховная рада отправила на повторное второе чтение законопроект №1009, предусматривавший разрешение на прослушку нардепов. Проект закона тогда поддержали 196 депутатов при 226 минимально необходимых.

При этом 10 сентября того же года ВР приняла за основу законопроект №1009. За документ проголосовали 297 нардепов.

Уже 10 октября 2019 года законопроект был передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, который позже его подписал.

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