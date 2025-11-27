ua en ru
При восстановлении разрушенных городов планируют использовать моделирование с помощью ГИС, - Шуляк

Четверг 27 ноября 2025 20:29
При восстановлении разрушенных городов планируют использовать моделирование с помощью ГИС, - Шуляк Фото: Елена Шуляк (sluga-narodu.com)
Автор: Сергей Новиков

В Украине могут создавать цифровые двойники городов - как показывает международный опыт ликвидации последствий военных конфликтов и стихийных бедствий, это позволяет качественнее проводить процедуры по восстановлению. Более того, государственная система, которая будет заниматься, уже разработана.

Об этом во время международного научно-технического форума "Архитектура, Строительство, Дизайн: Производство, Информатизация, Менеджмент", организованного Киевским национальным университетом строительства и архитектуры, сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина.

По ее словам, по состоянию на сейчас в процессах, касающихся восстановления, огромный спрос есть не только на его финансирование, но и на новейшие научные разработки и их применение, в частности, в сфере строительства. Итак, это будет одним из направлений развития человеческого капитала, и в него важно инвестировать.

"Если посмотреть на запрос общин, то мы видим огромную потребность, начиная от людей, которые занимаются пространственным планированием на местах, заканчивая сопровождением инфраструктурных проектов, которые есть в каждой общине. Поэтому здесь должно быть общее поле работы государства и научного сообщества", - акцентировала Шуляк.

Она привела несколько примеров из международного опыта, ориентиры и маркеры которых следует использовать при привлечении ученых в процессы по восстановлению. Во-первых, опыт Новой Зеландии, которая в 2010-2011 годах подверглась разрушительным землетрясениям. И для преодоления их последствий ученые предложили решения по почвенной инженерии и управлению рисками, которые касались работы с почвами. Но главное, отметила Елена Шуляк, активно использовались ГИС-системы, чтобы моделировать разломы и планировать так называемые красные зоны. В результате были проведены даже переносы определенных районов.

"Почему этот пример интересен? Потому, что в Украине сейчас на государственном уровне запускается большая ГИС-система, в которую вносится вся информация, которая станет основой для моделирования при восстановлении", - пояснила Шуляк.

Даже в ЕС, добавила она, есть возможности для моделирования, результатами которого является создание городов-цифровых двойников, благодаря чему можно оценить последствия тех или иных инженерных и в целом строительных решений. Поэтому, убеждена Елена Шуляк, без ученых и возможности работать с уже созданной ГИС-системой будет сложно реализовывать проекты по восстановлению и на уровне исполнительной власти, и на уровне непосредственно общин.

В 2020 году в Ливане были взрывы в портах, и благодаря именно научным решениям удалось совместить дистанционные и условно полевые работы. Это, рассказала Председатель Комитета градостроительства, дало возможность промаркировать опасные здания, для которых быстро ввели план очистки среды.

"Сравнивать напрямую этот опыт с Украиной не очень корректно, но его важно учитывать при реализации достаточно развитых в нашем государстве методов, связанных с дистанционным обследованием", - отметила Елена Шуляк.

Кроме этого, есть опыт, например, конфликта на Балканах, одним из последствий которого была потребность, в частности, в технологиях разминирования. Несмотря на то, что это было в 90-х годах, привлекались ведущие технологии экологической экспертизы. Как отметила Шуляк, важность экологической экспертизы для этого уже тогда осознавали больше, чем в Украине сейчас.

"Очень важно, чтобы преодоление экологических вызовов были также на первом месте, как наша система гражданской защиты, как наши вопросы, связанные с энергонезависимостью, чтобы у нас экология нигде не потерялась", - резюмировала Елена Шуляк.

