У Раді заявили про створення міжфракційного об'єднання "За Зеленського"

У Верховній раді України створили міжфракційне об'єднання "За Зеленського". Про це заявив народний депутат Віталій Купрій у ході погоджувальної ради Верховної ради у понеділок, 8 квітня.

Слід зазначити, що парламентар на початку засідання ради почав перебивати першого віце-спікера Ірину Геращенко, через що йому вимкнули мікрофон. Саме в цей момент він зробив відповідну заяву.

Слід зазначити, що парламентар на початку засідання ради почав перебивати першого віце-спікера Ірину Геращенко, намагаючись зачитати оголошення. З огляду на це Геращенко відключила свій мікрофон, тому на трансляції чути лише уривки фраз.

Зокрема, Купрій звинуватив президента Петра Порошенка в намірі сфальсифікувати другий тур президентських виборів і заявив про загрозу "третього майдану" в країні.

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Нагадаємо, в команді Петра Порошенко не вважають безнадійним відставання майже в два рази від кандидата в президенти Володимира Зеленського в першому турі виборів. Зокрема, як повідомило джерело, один з їхніх аргументів зводиться до того, що вибори 21 квітня не будуть продовженням першого туру. "По суті, це нові вибори, у другому турі буде зовсім інша психологія вибору", - вважають штабісти Порошенко.

Як писало РБК-Україна раніше, кандидат у президенти на виборах 2019 Україна Володимир Зеленський розповів про план припинення війни на Донбасі. На його думку, мінський переговорний процес варто продовжувати, але даний формат слід реформувати.

Крім того, Зеленський вважає, що треба відновити виплату пенсій жителям непідконтрольних територій.