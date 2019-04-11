У Раді заявили, що ризику зняття санкцій з делегації РФ у ПАРЄ зараз немає

Ризику зняття санкцій з російської делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) більше немає. Про це повідомив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка", член парламентської делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп підкреслив, що українська делегація у ПАРЄ домоглася внесення змін щодо санкційних процедур в асамблеї.

"Українська делегація домоглась того, щоб були внесені зміни. Щоб та запропонована як нова санкційна процедура була не замість (існуючої, - ред.), а додатковою, як ще одна можливість. Тому сьогодні ризику повернення росіян без санкцій наразі немає. Діюча процедура, яка дозволяє тримати санкції, залишена", - повідомив Гончаренко.

Парламентар не виключив, що в подальшому ПАРЄ спробує відмінити старий механізм накладення санкцій.

"Ми бачимо, що наступна буде спроба відмінити старий механізм. Це абсолютно є можливим. Я думаю, що наступна сесія ПАРЄ червнева теж буде гарячою", - додав він.

Нагадаємо, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що спроби повернути Росію у ПАРЄ без виконання нею умов, які сама ж ПАРЄ висунула до РФ, будуть розхитувати Раду Європи, яка буде ставати все слабшою.

Як писало РБК-Україна раніше, ПАРЄ прийняла резолюцію "Про виклики перед Парламентською асамблеєю Ради Європи". У підсумку, Росія не отримала зміни процедури введення санкцій. У резолюції члени ПАРЄ закликали РФ виконувати зобов'язання.

Додамо, представник грузинської делегації у ПАРЄ Георгій Канделакі заявив, що спроби деяких країн піти на поступки Росії у РЄ, зняти з російської делегації санкції ПАРЄ, приведуть лише до поглиблення кризи організації.