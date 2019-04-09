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Грузія виступає проти повернення РФ до ПАРЄ

Новини » Політика    09.04.2019 - 13:51
Грузія виступає проти повернення РФ до ПАРЄ
Фото: Георгій Канделакі (kavkazplus com)

Грузинська делегація виступає проти будь-яких змін до регламенту ПАРЄ, які б сприяли зняттю санкцій з РФ

Намагання деяких країн піти на поступки Росії у Раді Європи, зняти з російської делегації санкції в ПАРЄ, призведуть лише до подальшої важкої кризи організації. Про це заявив представник грузинської делегації в ПАРЄ Георгій Канделакі, повідомляє "Укрінформ".

Він заявив, що грузинська делегація виступає категорично проти внесення будь-яких змін до регламенту ПАРЄ, які б сприяли зняттю санкцій та поверненню Росії.

"Існує бюрократична інерція у міністерствах закордонних справ деяких країн-членів. Йдеться про те, щоб дати Росії щось позитивне. Але Грузія, Україна та інші партнери намагаються пояснити цим країнам, що, виходячи з природи Ради Європи, принципів її діяльності, якщо таке відбудеться, то організація постане перед ще важчою кризою", - сказав він.

Вчора ПАРЄ підтримала проведення за терміновою процедурою дебатів з обговорення доповіді, ухвалення якої має за мету спростити процедуру зняття санкцій з російської делегації в Асамблеї.

Нагадаємо, минулого року Комітет з регламенту Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) пом'якшив санкції, які можуть поширюватися на делегації країн-учасниць, у тому числі на Росію. 

Зокрема, у жовтні 2018 року генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявляв, що Росії не буде в ПАРЄ в 2019. 

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