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Спроби повернути РФ до ПАРЄ розхитуватимуть Раду Європи, - Кулєба

Новини » Політика    11.04.2019 - 09:59
Спроби повернути РФ до ПАРЄ розхитуватимуть Раду Європи, - Кулєба
Фото: засідання ПАРЄ (flickr.com/parliamentaryassembly)

ПАРЄ втрачатиме свій авторитет і важелі впливу через спроби повернути РФ

Спроби повернути Росію до ПАРЄ без виконання нею умов, які сама ж ПАРЄ висунула до Росії, розхитуватимуть Раду Європи, яка ставатиме дедалі слабшою. Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулєба в Facebook.

За словами Кулєби, ПАРЄ втрачатиме свій авторитет і важелі впливу через спроби повернути РФ.

"Це стратегічно в інтересах Росії та інших потенційних порушників. Герої проекту "Повернення" на кожному кроці розказуватимуть, що вони просто хотіли зробити РЄ сильнішою та ефективнішою і захистити права простих росіян, але злі українці та їхні друзі їм завадили. Утім, наші опоненти можуть і перемогти. Сили для цього задіяні неспівмірні з нашими. Але РЄ від безумовного повернення росіян все одно сильнішою не стане, а просто підважить себе зсередини і дискредитує себе, насамперед в Україні. А це одна з вкрай небагатьох країн, де РЄ має реальний вплив", - написав він.

Напомним, вчера Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы". Россия не получила изменение процедуры введения санкций. В резолюции члены ПАСЕ призвали РФ выполнять обязательства.

Як повідомляло РБК-Україна, представник грузинської делегації в ПАРЄ Георгій Канделакі заявив, що спроби деяких країн піти на поступки Росії в Раді Європи, зняти з російської делегації санкції ПАРЄ, приведуть лише до подальшої важкої кризи організації.

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