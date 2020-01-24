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Кабмін планує залучити кошти ЄС на земельну реформу

Новини » Політика     24.01.2020 - 14:08
Кабмін планує залучити кошти ЄС на земельну реформу
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Уряд схвалив проект угоди про фінансування розвитку сільського господарства

Кабінет міністрів планує залучити 26 млн євро допомоги ЄС для проведення земельної реформи. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

Як зазначив міністр, уряд схвалив проект угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні".

У разі підписання Угоди планується допомога Україні за напрямками:

інституційна та секторальна реформа в сільському господарстві та сільській місцевості;

підтримка малих фермерських господарств;

підтримка земельної реформи.

Нагадаємо, 28 грудня комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній раді прийняти закон про ринок землі. Комітет рекомендував врахувати поправку, згідно з якою купувати землю зможуть тільки громадяни України, держави, громади та українські компанії, засновані українцями.

Також спікер Ради Дмитро Разумков повідомляв, що для запуску ринку землі українському парламенту необхідно прийняти ще ряд документів, тому сам ринок почне працювати наприкінці 2020 року.

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