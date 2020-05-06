У Раді запевнили, що переносити місцеві вибори не будуть

Переносити місцеві вибори в Україні не будуть. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що вибори відбудуться 25 жовтня.

"Щодо виборів. Ми хочемо поставити крапку в питанні, чи вони будуть. Місцеві вибори відбудуться, згідно з Конституцією, 25 жовтня. Будь-які інсинуації про їх перенесення, відміну, дострокові - абсолютно брехня. Вибори будуть, країна вже може до них готуватися. У принципі, країні вже починає до них готуватись", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що передвиборна кампанія на місцевих виборах стартує уже цього літа.

Як писало РБК-Україна, в "Слузі народу" запевнили, що варіант перенесення місцевих виборів в Україні через коронавірус навіть не розглядається. Для перенесення дати проведення місцевих виборів потрібно вносити зміни до Конституції.

Крім того, Качура заявив, що під час голосування на місцевих виборах у цьому році кожен виборець повинен буде поставити галочку в 4-5 бюлетенях. Він зазначив, що восени будуть проходити вибори мерів, обласної та районної рад, а також вибори в територіальну громаду.