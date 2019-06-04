У Раді заслухають Князєва і Трубу по вбивству дитини поліцейськими

Очільників Національної поліції та Державного бюро розслідувань з приводу вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова поліцейськими в Переяславі-Хмельницькому заслухає комітет Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Про це у коментарі РБК-Україна розповів перший заступник глави комітету Ігор Мосійчук.

За його словами, засідання відбудеться у середу о 15:00.

"Вчора я як перший заступник особисто зателефонував голові комітету Андрію Кожемякіну. Він дав доручення секретарю комітету запросити на завтрашнє засідання керівництво Національної поліції та ДБР, щоб заслухати з цього питання", - заявив Мосійчук.

Також секретар Тимчасової слідчої комісії у справі щодо вбивства Катерини Гандзюк Олена Сотник заявила, що в Раді мають звітувати керівники всіх правоохоронних структур.

"Відносно обох поліцейських було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це результат виключно того, що суспільство збурилося. Адже ще позавчора прокуратура збиралась тишком-нишком зібрати судове засідання і обрати домашній арешт цим поліцейським. Саме тому, що є покривання системою своїх і приховування злочину, тут має звітувати голова ДБР щодо вбивства малолітньої дитини та щодо факту приховування злочину", - заявила Сотник.

Мосійчук зазначив, що на комітет мають прибути голова Нацполіції Сергій Князєв, голова ДБР Роман Труба. Також на комітеті очікують в.о. голови управління Нацполіції у Київській області Дмитра Ценова.

"Ситуація неоднозначна. Насправді поліція сама затримала поліцейських і зібрала докази. А ДБР прибуло вже на ранок. Спочатку до ЄРДР була внесена стаття 121 ККУ, яка передбачає реальне покарання. Та частина статті передбачала від 5 до 7 років позбавлення. У мене питання до Романа Труби, з якого дива перекваліфікували на менш тяжку статтю", - додав нардеп.

Нагадаємо, суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика.

Як писало РБК-Україна раніше, інцидент стався 1 червня. Нетверезі правоохоронці в Переяслав-Хмельницькому вирішили постріляти по металевим банкам. У результаті стрілянини вони поцілили в 5-річну дитину, яка в цей час грала на дитячому майданчику. 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Після смерті хлопчика в Києві ввечері в понеділок, 3 червня, більше сотні активістів зібралися під будівлею Міністерства внутрішніх справ з вимогою покарати винних у смерті дитини.