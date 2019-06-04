Суд арештував другого підозрюваного у вбивстві дитини

Фото: Володимир Петровець (РБК-Україна)

Володимира Петровця арештували без можливості внесення застави

Другого підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика Володимира Петровця суд взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що щодо першого підозрюваного був обраний аналогічний запобіжний захід.

Також РБК-Україна писало, що до початку судового засідання двом поліцейським були змінені підозри у зв'язку зі смертю хлопчика. Тепер їх підозрюють за двома статтями: у грубому порушенні громадського порядку, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї, вчиненому групою осіб (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України) та в умисному вбивстві малолітньої дитини, вчиненому групою осіб ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялось, подія сталась 1 червня. Нетверезі правоохоронці в Переяслав-Хмельницькому вирішили постріляти по металевих банках. У результаті стрілянини вони потрапили у 5-річного хлопчика, який в цей час грався на дитячому майданчику. 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Після смерті хлопчика у Києві ввечері у понеділок, 3 червня, понад сотня активістів зібралася під будівлею Міністерства внутрішніх справ з вимогою покарати винних у смерті 5-річного хлопчика.