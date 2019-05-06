У Раді зареєстровано новий проект постанови про інавгурацію 19 травня

Позафракційний народний депутат Віктор Балога зареєстрував проект постанови щодо інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться на сайті парламенту.

Постанова №10270-1 Про проведення урочистого засідання верховної ради, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним президентом України з'явився на сайті Верховної ради.

Зазначимо, текст проекту постанови відсутній.

"Сьогодні я зареєстрував у Верховній раді проект постанови про призначення дати урочистого засідання парламенту, на якому новий президент повинен принести присягу і приступити до виконання своїх повноважень. Я запропонував призначити інавгурацію на 19 травня", - написав Балога у Facebook.

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч з головами фракцій Верховної ради. Зеленський повідомив, що наполягав на тому, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак, за його словами, було багато думок і рішення приймуть вже на засіданні Ради.

Напередодні в парламент був внесений проект постанови про проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського 19 травня. Зараз проект постанови "Про проведення урочистого засідання Верховної ради України, присвяченого складенню присяги українському народові новообраним президентом України 19 травня" передано на розгляд керівництву.