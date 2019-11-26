У Раді зареєстрували закон про виплату пенсій жителям ОРДЛО

У Верховній раді України зареєстрували законопроект про виплату пенсій жителям окупованого Донбасу. Про це йдеться в повідомленні на сайті парламенту.

Повідомляється, що в парламенті зареєстрували законопроект 2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій жителям тимчасово окупованих територій.

Даний законопроект передбачає наступні новації:

надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій;

в разі втрати документів надання можливості розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб;

скасування обов'язкової реєстрації пенсіонерів як переселенців для отримання пенсій;

виплата заборгованості по пенсіях без терміну давності (зараз діє ліміт - 3 роки).

Фото: витяги з законопроекту

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Раді пропонують платити пенсії жителям окупованого Донбасу незалежно від наявності статусу переселенця.

Відзначимо, в жовтні міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда заявила, що Україна на сьогоднішній день не можуть виплачувати пенсії на окупованому Донбасі. За її словами, окупаційна влада не дасть українській стороні проводити законну діяльність на цій території.