У Раді зареєстрували дві постанови про скасування закону про банки

У Верховній раді України зареєстровано два проекти постанов, які блокують підписання антиколомойського закону про банки. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Так, до розгляду постанов у сесійній залі підписання закону заблоковане для глави парламенту Дмитра Разумкова і відповідно для президента Володимира Зеленського.

Зокрема, на сайті ВР зареєстровано 2 проекта постанов №№2571-д-П - 2571-д-П1 "Про скасування результатів голосування Верховної ради України від 13.05.2020 року про прийняття в другому читанні і в цілому проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Автори документів - позафракційний Антон Поляков і нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський.

Нагадаємо, до Окружного адміністративного суду Києва подали позов з вимогою визнати незаконність прийняття антиколомойського закону про банки.

Як писало РБК-Україна, 13 травня парламент остаточно схвалив закон про банківські послуги. Після чого позафракційний нардеп Антон Поляков заявив, що вніс у ВР проект постанови про скасування цього закону. Однак спочатку постанова була відсутня на сайті Ради.

При цьому джерела РБК-Україна повідомили, що нардепи можуть розблокувати підписання законопроекту про банки наступного вівторка, 19 травня.