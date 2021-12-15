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Чому Росія боїться закону про перехідний період. Версія учасника ТКГ

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Київ, Середа 15 грудня 2021 10:55
Чому Росія боїться закону про перехідний період. Версія учасника ТКГ Фото: Сергій Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: Олег Черниш

Представник окупованого Донецька в українській делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш вважає, що в законопроекті про перехідний період є кілька критичних для Росії моментів. Тому вона намагається зірвати його прийняття.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Больова точка. Чому Росія боїться "перехідного періоду" для Донбасу і Криму".

За словами Гармаша, в даному законі Росія буде прямо зафіксована як сторона конфлікту на Донбасі, що нівелює всі її зусилля представити в цій ролі маріонеткових глав "ДНР" і "ЛНР". І це "концептуальна розбіжність", яка турбує Кремль.

"Він (закон про перехідний період, - ред.) на ТКГ не обговорювався, оскільки він не відноситься до переліку законів, які повинні обговорюватися в рамках мінських угод. Там про такий закон немає ні слова, хоча вони, я маю на увазі представників РФ, дійсно час від часу говорять про нього", - сказав Гармаш.

Крім того, в проекті закону є ще ряд болючих для Росії норм. Це питання деокупації Криму, часткової амністії, люстрації чиновників і статусу "збройних формувань" ОРДЛО.

Наприклад, для деокупації Криму українська сторона готова залучити тимчасові міжнародні адміністрації, до складу яких не зможуть увійти ані росіяни, ані представники інших країн-учасниць Організації договору про колективну безпеку.

Також після звільнення Україна має намір "експропріювати" власність Чорноморського флоту РФ. Але цей момент викликав зауваження з боку Венеціанської комісії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна не має наміру відкликати законопроект про перехідний період, він буде доопрацьовуватися у Верховній раді з урахуванням усіх зауважень.

До цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Захід пообіцяв, що Україна не прийме цей закон.

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