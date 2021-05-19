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В Раді вимагають від НКРЕКП зупинити імпорт електроенергії з Росії на вимогу закону

Автор: РБК-Україна

Група з більше ніж 20 народних депутатів звернулися до керівництва НКРЕКП з вимогою терміново зупинити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі, як того вимагає закон.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook, опублікувавши копію звернення.

"Ініціюю депутатське звернення до НКРЕКП з вимогою якомога швидше припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Звернення уже підтримали депутати фракції "ЄС" та МФО "Чиста енергія - здорове довкілля". Верховна рада уже зробила те, що потрібно для зупинки поставок. Тепер справа за Регулятором. І він має припинити це неподобство якомога швидше", - повідомив нардеп.

Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

15 квітня Верховна рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів. Президент Володимир Зеленський підписав закон 13 травня.

Як писало РБК-Україна, 17 травня з вимогою зупинити імпорт до НКРЕКП звернулося також Міністерство енергетики України.

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