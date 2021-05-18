Міністр енергетики закликав НКРЕКП заборонити імпорт електроенергії з РФ і Білорусі
Міністр енергетики Герман Галущенко закликав голову Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерія Тарасюка заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі на підставі підписаного президентом Володимиром Зеленським закону №1396-ІХ.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на копію листа міністра.
"Міненерго звертається до НКРЕКП з проханням скористатися наданим законом №1396-ІХ правом і заборонити імпорт електроенергії з країн, які не є сторонами Енергетичного співтовариства (Російської Федерації і Республіки Білорусь), прийнявши відповідне рішення", - зазначено в листі Галущенка від 17 травня.
На думку міністра, орієнтація на імпорт електроенергії з країн не членів Енергоспівтовариства суперечить стратегічним цілям України у сфері енергетики і потенційно загрожує енергобезпеці.
Однією з таких стратегічних цілей міністр назвав інтеграцію енергосистеми України ENTSO-E, вказавши на підготовку до відділення ОЕС України від паралельної роботи з енергосистемами РФ і Білорусі з подальшим приєднанням до Європейської мережі.
При цьому він зазначив, що ключовою вимогою під час приєднання ОЕС України до ENTSO-E є забезпечення достатності власних генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електроенергію.
Разом з тим за його словами, імпорт погіршує фінансово-економічний стан виробників, якість виконання графіків ремонтів генеруючого обладнання електростанцій і ТЕЦ, а також негативно позначається на вугледобувній галузі.
Крім того, це негативно впливає на здатність виробників забезпечити закупівлю палива в достатніх для сталого проходження осінньо-зимового періоду обсягах, наголошується в листі.
"Як наслідок, зростають ризики порушення безпеки поставок Е / Е та операційної безпеки ОЕС України, що загрожує майбутній її синхронізації з ENTSO-E", - резюмував Галущенко.
Нагадавши, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусіі в січні-лютому 2021 року. За перших 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 1 млрд грн.
15 квітня Верховна рада прийняла законопроект про заборону імпорту з Росії та Білорусі, 13 травня він набув чинності після підписання президентом Володимиром Зеленським.