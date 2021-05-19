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В Раде требуют от НКРЭКУ остановить импорт электроэнергии из России по требованию закона

Автор: РБК-Украина

Группа из более чем 20 народных депутатов обратились к руководству НКРЭКУ с требованием срочно остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси, как того требует закон.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook, опубликовав копию обращения.

"Инициирую депутатское обращение к НКРЭКУ с требованием как можно скорее прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Обращение уже поддержали депутаты фракции "ЕС" и МФО "Чистая энергия - здоровая окружающая среда". Верховная рада уже сделала то, что нужно для остановки поставок. Теперь дело за регулятором. И он должен прекратить это безобразие как можно скорее", - сообщил нардеп.

Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

Как писало РБК-Украина, 17 мая с требованием остановить импорт в НКРЭКУ обратилось также Министерство энергетики Украины.

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