ru ua
Ср, 13 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Питання виживання". Подоляк відреагував на чутки щодо постачання зброї в Україну

Новость на русском →
Україна, Середа 13 липня 2022 18:14
"Питання виживання". Подоляк відреагував на чутки щодо постачання зброї в Україну Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на чутки, які поширюються у західній пресі щодо постачання західного озброєння Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Twitter.

"Усі види зброї, зокрема далекобійної, яку отримує Україна, проходять ретельний облік та відправляються на фронт. Зброя для України - питання виживання. Контроль за нею - пріоритет", - запевнив він.

За словами Подоляка, усі "чутки" про інше - банальні пропагандистські вкиди з метою зірвати постачання.

Нагадаємо, вчора видання Financial Times із посиланням на джерела написало про те, що мов би НАТО та ЄС мають намір посилити контроль за передачею Україні озброєнь через побоювання, що вони згодом можуть потрапляти на чорний ринок.

Як повідомлялося, Європейський Союз вивчає можливість надання Україні чергового траншу військової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро.

Зазначимо, що напередодні російська пропаганда запустила новий фейк, що Україна нібито залишиться без американського озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зброя в Україні
NEWS
Зеленський розкрив тактику РФ у війні. Так діяли і в Києві
Зеленський розкрив тактику РФ у війні. Так діяли і в Києві
DAILY
Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови
Ростислав Шаправськийголовний редактор Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови