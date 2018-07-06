У Раді створили робочу групу для підготовки законопроекту про парламентську службу

Робочу групу було створено за ініціативи регламентного комітету Ради

У Верховній раді України створили робочу групу з підготовки законопроекту про парламентську службу. Про це повідомив перший заступник керівника Апарату парламенту Петро Боднар, передає прес-служба ВР.

"Перший заступник керівника Апарату парламенту повідомив про створення за ініціативи регламентного комітету робочої групи з підготовки законопроекту про парламентську службу, для ухвалення якого потрібна політична та експертна підтримка", - сказано у повідомленні.

Боднар підкреслив, що у реформі парламенту одним з ключових питань є статус парламентського апарату: існують різні моделі функціонування парламентських служб - від повністю незалежного статусу і до частини державної служби. Разом з тим він додав, що служба у парламенті має свою специфіку і особливості, на відміну від органів виконавчої влади.

Нагадаємо, раніше глава парламенту Андрій Парубій зазначив, що у Верховній раді введуть єдині ID-карти для народних депутатів. Спікер ВР підписав розпорядження про запуск Стратегії електронного парламентаризму ВР на 2018-2020 роки.