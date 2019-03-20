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У Раді створили групу з напрацювання єдиного закону щодо незаконного збагачення

Новини » Політика    20.03.2019 - 17:51
У Раді створили групу з напрацювання єдиного закону щодо незаконного збагачення
Фото: Андрій Кожем'якін (УНІАН)

До робочої групи запрошені представники міжнародних партнерів

Профільний комітет з питань правового забезпечення правоохоронної діяльності Верховної ради одноголосно ухвалив рішення про створення робочої групи з напрацювання єдиного законопроекту щодо незаконного збагачення. Про це повідомив голова комітету Андрій Кожем'якін під час засідання 20 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, групу очолить нардеп Карпунцов.

"Ми заслухали членів комітету. Всі висловились за те, щоб створити робочу групу з напрацювання єдиного законопроекту, який буде потім відпрацьований для рекомендацій Верховній раді… або ж згідно 10-й статті регламенту, Верховна рада нам доручить створити один єдиний за допомогою робочої групи", - повідомив Кожем’якін.

Так, члени комітету проголосували за три питання щодо роботи групи.

"Три питання. Перше - це створити робочу групу. Друге - призначити головою робочої групи нардепа Валерія Карпунцова. Третє - це до складу робочої групи включити всіх, хто побажає. Одноголосно", - додав він.

Окрім того, комітет запросив до робочої групи представників міжнародних партнерів - посольств ЄС та США, які направляли до комітету листа з проханнями не розглядати недосконалі законопроекти про незаконне збагачення

"Можливо, у міжнародних консультантів є пропозиції. Ми запрошуємо ваших юристів, які, можливо, можуть нам допомогти у тому, що ви пишете у листі. Будемо працювати відкрито і прозоро", - сказав Кожем'якін.

Як писало РБК-Україна раніше, члени правоохоронного комітету в середу, 20 березня, розглянуть питання про створення робочої групи з напрацювання єдиного законопроекту про відповідальність за незаконне збагачення.

Нагадаємо, місія МВФ і посол США раніше направили в комітет лист з проханням відкласти розгляд законопроектів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення через їхню недосконалість.

Додамо також, представник Кабміну в Раді Вадим Денисенко заявив, що більшість поданих до парламенту альтернативних законопроектів про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення ідентичні або частково дублюються.

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