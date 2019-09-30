У Раді створять робочу групу для урегулювання видобутку бурштину

У Верховній раді України створять робочу для законодавчого врегулювання питань видобутку бурштину. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, створення робочої групи на своєму засіданні розглянув комітет з питань екологічної політики та природокористування.

Так, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, який брав участь у засіданні, повідомив, що міністерство розробляє низку законопроектів, покликаних унормувати видобуток бурштину в Україні.

За його словами, одним з головних завдань є унеможливити експорт бурштину сирцю з України.

"Комітет прийняв рішення створити робочу групу із законодавчого врегулювання питань щодо видобутку бурштину", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів пропонує заборонити експорт з України необробленого бурштину за кордон. Відповідна норма міститься у законопроекті про легалізацію видобутку бурштину в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, у неділю Кабмін у ході свого засідання схвалив пакет законопроектів про видобуток бурштину. Зазначалося, що проектами пропонується скасування процедур додаткового узгодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони тощо.

Так, президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект №2059 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконний видобуток бурштину або переміщення його через митний кордон України".