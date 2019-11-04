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У Раді створять робочу групу для напрацювання закону про держполітику у сфері зайнятості

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Робоча група має підготувати законопроект до другого читання

Комітет Верховної ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у ході свого засідання розгляне створення робочої групи для напрацювання урядового законопроекту №2168 щодо формування державної політики у сфері зайнятості до другого читання. Про це повідомляє прес-служба ВР.

Зокрема, засідання комітету має відбутися у понеділок, 4 листопада.

"Про створення робочої групи з доопрацювання до другого читання проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції (р. №2168)", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 31 жовтня Верховна рада України прийняла за основу законопроект №2168 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики в сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції", за документ проголосували 292 нардепа. Також депутати ВР підтримали скорочену процедуру підготовки проекту до другого читання.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді законопроект №2168 ще в кінці вересня.

Нагадаємо, кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років в першому півріччі 2019 року склало 3458,5 тис. осіб. Таким чином, кожен п'ятий українець працює без оформлення.

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