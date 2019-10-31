Рада прийняла за основу закон про держполітику у сфері зайнятості

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон розроблений у зв'язку з перерозподілом повноважень Кабміну з держуправління у сфері зайнятості населення

Верховна рада України прийняла за основу законопроект №2168 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики в сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 292 нардепа. Також депутати ВР підтримали скорочену процедеру підготовки проекту до другого читання.

У пояснювальній записці зазначено, що у зв'язку з затвердженням нового складу уряду передбачається перерозподіл повноважень Кабміну щодо вирішення питань держуправління у сфері праці та зайнятості населення.

Проектом пропонується визначити Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції та трудових відносин

Так, державне регулювання зайнятості - це система заходів цілеспрямованого впливу на попит, пропозицію, ціну товару, підвищення ефективності громадського відтворення, забезпечення сталого економічного зростання. У записці підкреслюється, що одним з макроекономічних інструментів прискорення економічного зростання є створення сприятливих умов для інвестиційної привабливості території, яка формується з урахуванням цілого комплексу чинників, найбільш важливими з яких є підготовка та перекваліфікація кадрів.

Перерозподіл повноважень щодо вирішення питань держуправління у сфері праці та зайнятості населення потребує внесення змін до законів України, які визначають правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики в сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю, держрегулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України за кордоном (трудових мігрантів) і членів їх сімей.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді законопроект №2168 ще в кінці вересня.

Нагадаємо, кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років в першому півріччі 2019 року склало 3458,5 тис. осіб. Таким чином, кожен п'ятий українець працює без оформлення.