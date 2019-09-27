Кабмін вніс до Ради закон щодо формування держполітики у сфері зайнятості

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон розроблено у зв'язку із перерозподілом повноважень Кабміну щодо держуправління у сфері зайнятості населення

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді законопроект №2168 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті ВР.

Проект закону був зареєстрований на сайті парламенту ще 24 вересня, однак текст з'явився у п'ятницю, 27 вересня.

Наразі документ опрацьовується у комітеті.

У пояснювальній записці вказано, що у зв’язку з затвердженням нового складу уряду передбачається перерозподіл повноважень Кабміну щодо вирішення питань державного управління у сфері праці та зайнятості населення.

Так, державне регулювання зайнятості - це система заходів цілеспрямованого впливу на попит, пропозицію, ціну товару, підвищення ефективності суспільного відтворення, забезпечення стійкого економічного зростання. У записці підкреслюється, що одним із макроекономічних інструментів прискорення економічного зростання є створення сприятливих умов для інвестиційної привабливості території, яка формується з урахуванням цілого комплексу факторів, найбільш вагомими серед яких є підготовка та перекваліфікація кадрів.

"З огляду на викладене пропонується визначити Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції та трудових відносин", - вказано у записці.

Таким чином, перерозподіл повноважень щодо вирішення питань держуправління у сфері праці та зайнятості населення потребує внесення змін до законів України, які визначають правові, економічні та організаційні засади реалізації держполітики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю, держрегулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України за кордоном (трудових мігрантів) і членів їхніх сімей.

Нагадаємо, кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років у першому півріччі 2019 року склало 3458,5 тис. осіб. Таким чином, кожен п'ятий українець працює без оформлення.

Як писало РБК-Україна раніше, в II кварталі 2018 року кількість зайнятого населення у віці 15-70 років склало 16,7 млн осіб, а кількість безробітних відповідного віку - 1,4 млн осіб.