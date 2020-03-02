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У Раді може відбутися голосування про відставку Рябошапки

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Рябошапка вважає, що голосування навряд чи буде успішним

Голосування за відставку генерального прокурора в середу може і відбутися, але навряд чи буде успішним. Про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка, передає "Інтерфакс-Україна".

Рябошапка зазначив, що "нічого нового, і нічого не відбудеться".

"Голосування може бути, але я не думаю, що воно буде успішним", - додав він.

Раніше Офіс генпрокурора спростовував відставку глави відомства Руслана Рябошапки. Тоді це назвали "інформаційною провокацією і черговою атакою проти реформи прокуратури".

Раніше ЗМІ писали, що Рябошапка після зустрічі на Банковій збирається у відставку. Президент нібито висловив невдоволення роботою Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня. У порядку денному - питання Кабміну і звіт правоохоронців.

Відповідно до порядку денного, Верховна рада, зокрема, розгляне питання "Про Кабінет міністрів України". Крім того, президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.

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