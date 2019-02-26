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В Раді прокоментували звернення щодо імпічменту президента

Новини » Політика    26.02.2019 - 19:59
В Раді прокоментували звернення щодо імпічменту президента
Фото: Петро Боднар (rada.gov.ua)

За словами Боднара, у листі немає правового обгрунтування необхідності утворення ТСК

Перший заступник керівника апарату, керуючий справами Верховної ради України Петро Боднар підписав заяву апарату ВРУ щодо ситуації навколо бланків підписних листів для збирання підписів народних депутатів щодо імпічменту президента та створення ТСК щодо розслідування розкрадання коштів в оборонній сфері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Ради.

Із тексту заяви слідує, що "26 лютого на адресу керівництва апарату Верховної ради України надійшло письмове звернення з повідомленням про намір ініціювати питання про усунення президента України з поста в порядку імпічменту та створення відповідної спеціальної тимчасової слідчої комісії, а відтак вимагалося негайно забезпечити виготовлення підписних листів для збирання підписів необхідної кількості народних депутатів України".

"Цей лист було передано для вивчення і аналізу у відповідний структурний підрозділ апарату", - йдеться у повідомленні.

При цьому, за словами Боднара, "на працівників цього підрозділу апарату ВРУ був здійснений політичний тиск, і вони змушені були під цим тиском видати бланки підписних листів".

Боднар зазначив, що "регламент ВРУ передбачає, що письмове подання про ініціювання порушеного в листі питання має містити, зокрема, правове обґрунтування необхідності утворення ТСК, а відтак, в контексті статті 111 Конституції України, наявності у діях президента України складу злочину, що відсутнє у тексті листа, який надійшов до Апарату".

"За такої ситуації видані під тиском бланки підписних листів є нелегітимними, не можуть бути дійсними і скасовуються", - додав він.

Нагадаємо, згідно з журналістським розслідуванням, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор з одним і чинний директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми з розкрадання в оборонному комплексі України.

Зазначається, що через три основні фірми-прокладки Гладковський та інші учасники схеми заробили щонайменше 250 мільйонів. Причому однією з фірм-прокладок журналісти назвали "Кузню на Рибальському", яка раніше належала Петрові Порошенку.

В свою чергу Петро Порошенко підтримав припинення повноважень Олега Гладковського на посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Зазначимо, партія "Батьківщина" ініціювала у Верховній раді збір підписів за імпічмент президента Петра Порошенка та ініціює створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка має розслідувати корупцію в оборонній галузі.

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