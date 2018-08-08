У Раді сумніваються у швидкому прийнятті Виборчого кодексу

У парламенті вважають, що зараз немає політичної більшості для зміни системи виборів

У разі, якщо Верховна рада України прийме Виборчий кодекс, голосів на його підтримку набереться на грані мінімально необхідних. Про це заявив керівник робочої групи і один з авторів документа Олександр Черненко (БПП) в матеріалі РБК-Україна "Чи зможе Верховна рада прийняти Виборчий кодекс".

Так, за словами Черненка, якщо документ приймуть, голосів на його підтримку набереться на грані мінімально необхідних, як і в першому читанні.

Стриманий оптимізм з приводу прийняття Виборчого кодексу висловлює ще один член робочої групи, заступник голови фракції "Самопоміч" Руслан Сидорович. На його думку, прийняти кодекс можна, але за умови "тиску громадянського суспільства".

Проте, в будь-якому випадку, це станеться не раніше жовтня, прогнозує нардеп.

У свою чергу, екс-голова Комітету виборців України, нардеп від фракції "Радикальна партія" Ігор Попов вважає, що відкриті списки на виборах до Верховної ради - одна з найбільш прогресивних норм проекту кодексу і в той же час найбільш суперечлива.

На його думку, на даний момент в Раді немає політичної більшості для зміни системи виборів до парламенту.

"Восени проект кодексу не винесуть в зал, бо скажуть, що він не готовий. І він насправді не готовий, так як поправки не опрацьовані на рівні робочої групи. Прискорити засідання складно, адже у нас і так явка на межі - приходять три-п'ять депутатів і п'ять експертів", - пояснив Попов.

Зазначимо, з документа випливає, що парламентські вибори будуть проходити в 27 виборчих регіонах. Розподіл на регіони буде відбуватися за принципом областей України, крім Києва, Дніпра і Південного округу, куди увійдуть Херсонська область, АР Крим і Севастополь. Політичні партії в кожному з цих регіонів будуть формувати свої списки кандидатів у народні депутати.

Проект кодексу також передбачає зниження прохідного бар'єру в парламент з 5 до 4% і гендерну квоту в регіональних списках партії - не менше 40%.

Що стосується президентських виборів, то для балотування кандидата, крім грошової застави, необхідно зібрати підписи осіб, які мають представницький мандат. Це можуть бути мери, депутати місцевих рад та народні депутати.

Нагадаємо, раніше глава парламенту Андрій Парубій повідомляв, що Верховна рада восени розгляне проект Виборчого кодексу, оновлення Центральної виборчої комісії та імплементаційні законопроекти в закон про національну безпеку.

"У жовтні залишиться рік до парламентських виборів. До президентських ще менше. Тому одним з перших законів важливо буде упорядкувати виборче законодавство. Тому важливим буде ЦВК, Виборчий кодекс", - сказав Парубій.

Спікер ВР також зазначав, що Рада може прийняти Виборчий кодекс до середини жовтня 2018 року.